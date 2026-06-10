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Za hrozbu střelbou ve škole dostal mladík podmínku, verdikt je nepravomocný

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  9:53
Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na filozofické fakultě uložil soud mladíkovi pětiměsíční podmínku. Verdikt není pravomocný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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