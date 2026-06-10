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Za hrozbu střelbou ve škole dostal mladík podmínku, verdikt je nepravomocný
„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty
Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...
Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul
Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...
„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala
Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...
Zrekonstruovaný Jiřák se po letech otevře veřejnosti. Spory budí náklady i dlažba
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích...
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
Praha přitvrdí proti ohňostrojům. Městské části je budou moci zakázat úplně
Pravidla pro používání pyrotechniky budou v hlavním městě ještě přísnější. V pondělí o tom rozhodli pražští radní, návrh vyhlášky musí ještě schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, dostanou...
Sokolové zrekonstruovali atletický ovál v Riegrových sadech, má netradiční barvu
Vinohradští Sokolové zrekonstruovali atletický ovál u sokolovny v Polské ulici v Praze 2 (v Riegrových sadech). Je tvořen asfaltem s tartanovým povrchem, který má netradiční žlutou barvu, důvodem...
Dopravní nehodu loni v Praze zavinilo 24 ebikerů, počet kolizí celkově roste
Pro dvanáctiletého chlapce to mohl být zcela normální den, dokud kurýrovi na Letné nevypadla z elektrokola baterie. Ta nezletilého zasáhla a poslala se zlomeninou do nemocnice. Policie po pachateli...
Balvín šéfuje vinárně: Přitom jsem pivař! A konec v reprezentaci? Nešťastně řešené
Svých 217 centimetrů musí pořádně ohnout, aby v nízkém vchodu sešel pár schůdků a odemkl dveře. Jakmile se mu to podaří, může se narovnat a hrdě ukazovat dvě útulné místnosti. Tady, v rušné ulici na...
Za střelbu na zákazníka hrozí taxikáři až desetileté vězení
Policisté vyšetřují nedělní střelbu v Poleradech u Prahy jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až deset let vězení, informovala v tiskové zprávě...
Neprovokuj, neřvi na mě. Bezdomovec nadával strážníkům, zmlknul až v poutech
„Muž je agresivní, sprostý a dělá z místa skládku.“ Tak znělo oznámení, které 3. června obdržela městská policie. A oznamovateli musela dát po příjezdu do Polské ulice na Praze 2 za pravdu. Muž...
„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala
Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...
Řidič na Kutnohorsku vjel do protisměru, po střetu s kamionem zemřel
Krátce před jedenáctou hodinou dopolední zasahovaly záchranné složky u nehody u obce Třebešice na Kutnohorsku. Řidič osobního automobilu vjel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím kamionem. a...
Promenáda pro pěší a cyklisty se konečně dočká proměny. Má však tři roky zpoždění
Praha odkoupí od Správy železnic další pozemky klíčové pro realizaci stavby tzv. Drážní promenády. Nákup, který hlavní město vyjde na 275 milionů korun, odhlasovali v pondělí pražští radní a nyní ho...
Ředitel školy, dva bratři i bývalý člen Rady ČT. Kdo chce v Praze kandidovat do Senátu
Na podzim se nebude volit jen na radnice, ale obmění se i třetina senátorů. Největší zájem je zatím v Praze, kde budou voliči vybírat v Praze 1, 5 a 9. Ne všechny strany a hnutí už mají o kandidátech...
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Ve VFN vzniklo centrum pro závislé. Pomůže jim s návratem do běžného života
V areálu Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy začalo fungovat nové centrum duševního zdraví pro pacienty se závislostmi. Zaměřit se má především...
Muže v sukni neobsloužili, krejčová ho vykázala. Obchodu hrozí pokuta
Přišel si koupit sukni, kvůli svému oblečení si ale vyslechl osobní poznámky a z obchodu byl vykázán. Diskriminace zákazníků na základě sexuality je podle právníků čím dál častější. Prodejcům přitom...