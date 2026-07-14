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Za smrt matky s kočárkem potvrdil soud muži podmínku a zákaz řízení

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  12:22
Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil odvolací soud řidiči porsche Adamu Coubalovi tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit.

Soudy

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Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. Podle něj nemohl vědět, že za volantem dostane další ze záchvatů, které končily krátkodobým bezvědomím. Pozůstalí označovali trest za příliš mírný.

Nehoda se stala 1. května 2024 v ulici U Elektry. Podle rozsudku dostal Coubal v křižovatce záchvat kašle, ztratil vědomí, stočil volant na stranu a zároveň sešlápl plyn. Vůz prudce zrychlil a vjel na chodník, kde zezadu smetl devětatřicetiletou chodkyni. Žena pak ležela se závažným zraněním mozku téměř rok v nemocnici, kde následně zemřela. Její dítě, kterému byly v době srážky necelé dva roky, vyvázlo s odřeninami na hlavě.

„Obžalovaný si sedl za volant a řídil vozidlo za situace, kdy věděl o prodělané závažné chorobě s ještě doznívajícími následky,“ shrnul předseda odvolacího senátu pražského městského soudu Libor Vávra.

„Trest rozhodně není nepřiměřeně mírný, a to i v kombinaci s uloženými nemajetkovými náhradami,“ pokračoval s tím, že v jiných podobných případech trestala justice pachatele obdobně. Připomněl, že Coubal doposud neměl záznam v rejstříku trestů. „Jedná se o nedbalostní, jakkoliv tragický a nevratný příběh,“ zdůraznil soudce.

Čtyřicetiletý Coubal, který podniká v letectví, k zasedání nedorazil. Omluvil se z účasti stejně jako při dubnovém vyhlášení rozsudku u obvodního soudu.

„Dle mého názoru ne ve všech takovýchhle situacích lze spatřovat trestný čin,“ řekla odvolacímu senátu mužova obhájkyně Zdenka Seemanová. Coubal trval na tom, že do auta sedal s vědomím, že už je zdravotně v pořádku a že zákaz řízení se vztahoval jen na dobu, po kterou užíval kodein. Jeho lékař však z pozice svědka už dříve vypověděl, že pacienta koncem dubna 2024 výslovně poučil o časově neomezeném zákazu řídit.

Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil

Obžalovanému hrozil rok až šest let vězení, podmíněný trest pro něj navrhla dozorující státní zástupkyně. O řidičský průkaz po nehodě nepřišel, měl negativní test na alkohol i drogy. Řídit znovu začal po dvou týdnech. Nyní se svým chováním musí osvědčit v následujících 50 měsících, jinak by soud mohl jeho trest přeměnit na nepodmíněné odnětí svobody.

Podle verdiktu má Coubal uhradit synovi ženy nemajetkovou újmu za ztrátu matky ve výši zhruba 1,5 milionu korun, jejímu partnerovi 885 000 korun a zhruba 1,5 milionu jiným příbuzným.

Zmocněnkyně části poškozených neúspěšně usilovala o to, aby se kauza vrátila k dalšímu dokazování. Poukazovala mimo jiné na to, že muž v době nehody telefonoval. Soud její argumenty odmítl, ačkoliv konstatoval, že obžaloba použila takový popis děje, který byl pro obžalovaného nejvýhodnější.

Podmínka za smrt matky s kočárkem? Pozůstalí odmítají trest pro řidiče porsche

„Vycházíme-li ze základní trestní zásady ‚v pochybnostech ve prospěch obviněného‘, byla obžaloba podána naprosto korektně,“ prohlásil Vávra. Připustil, že telefonát, v němž Coubal řešil citlivou citovou situaci s tehdejší přítelkyní, mohl vést ke snížení řidičovy pozornosti.

„To jsou spekulace, které sice přicházejí do úvahy, nemají ale oporu v provedených důkazech,“ uzavřel soudce.

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května 2024)
Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal obžalovaný kvůli tragické nehodě z května 2024. (19. února 2026)
Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května 2024)
Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května 2024)
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