Muže pohřbili v pražském parku, soud cizincům udělil výjimečné tresty

  9:33aktualizováno  10:04
Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším režimem. Jeho společník Oleg Fedorov si vyslechl trest též za vraždu ve výši 25 let. Jejich společník Jiří Seltenrecih za vydírání, loupež a další delikty obdržel šestiletý trest. Roman Osypchuk za přípravu vraždy jiného cizince dostal 15 let. Rozsudek není pravomocný.
Žalobkyně viní Olega Fedorova, uprchlého Romana Osypčuka, Jiřího Seltenreicha a Richarda Svobodu z vraždy spáchané zvlášť trýznivým způsobem, přípravy další vraždy, vydírání, loupeže a dalších deliktů. (18. února 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Dospěli jsme k závěru, že poškozený byl udušen. Místo nálezu nasvědčuje tomu, že nešlo o přirozenou smrt. Stejně tak, jako že do vykopané jámy měl být zasazen olivovník,“ uvedl ve zdůvodnění rozsudku předseda senátu Lukáš Svrček. Nepodařilo se prokázat, že oběť byla pochována zaživa.

Fedorova, Svobodu a Seltenreicha rozsudek uznal vinnými z vraždy Arména, jehož tělo našla policie při pátrací akci v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích počátkem loňského ledna. Svoboda si podle státní zástupkyně Fedorova najal, aby Arména za 250 tisíc korun vylákal na odlehlé místo a svázal.

Věděl, že zemře. Arména zaživa pohřbeného v pražském parku našli až za půl roku

Společně pak měli muže přimět k tomu, aby splatil milionový dluh. Fedorov si k přepadení podle státní zástupkyně přibral svého známého Seltenreicha a také mladou ženu, kterou instruoval, aby se s Arménem seznámila a přivedla ho do parku.

Když se tak stalo, recidivista Seltenreich muže za pomoci Fedorova spoutal. Při tom se vydávali za policisty. Seltenreich poté odjel s autem oběti do Kladna, kde se pokusil vybrat peníze z jeho bankovního účtu.

Fedorov podle obžaloby následně svázanému Arménovi přelepil páskou ústa i nos, odtáhl ho k jámě v blízkém křoví, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou. Na lavici obžalovaných usedl i Roman Osypčuk.

Trest za zapálení domu, v němž uhořel senior, platí. Muž si odsedí 30 let

Ten podle obžaloby v listopadu a prosinci 2023 vytvářel se Svobodou a Fedorovem podmínky pro zavraždění muže, s nímž měl Svoboda obchodní i osobní spory. Za to jej žalobce stíhal pro přípravu vraždy.

Obžaloba původně uváděla, že Fedorov oběť pohřbil zaživa a že muž v zasypané díře zemřel až po několika minutách. Od tohoto tvrzení ale musel soud ustoupit na základě závěru znalce, podle nějž je možné i to, že se muž udusil už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.

Plány druhé vraždy

Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle rozsudku Svoboda, Fedorov a Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť chtěli vylákat na Slapy, a to - stejně jako v prvním případě - za pomoci ženy, která v kauze vystupuje jako svědkyně. S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu zřejmě zachránilo život. Tři týdny poté zadrželi Svobodu a Fedorovova policisté. Jedenatřicetiletý Osypčuk, který vinu rovněž popírá, byl do letoška na útěku.

Třiačtyřicetiletý podnikatel Svoboda žije v ČR přes deset let a má české občanství. Obžalobu označil za spekulaci, některé svědky za lháře, při hlavním líčení urážel státní zástupkyni. Popřel, že by byl mafiánem či členem organizované skupiny. Odmítl, že ke změně svého původního jména na české měl jiný důvod než snazší jednání s místními úřady. Ohradil se také proti informacím, že je majetný a vlastní pět restaurací, což ovšem dříve sám uvedl do policejního protokolu.

Pětatřicetiletý Fedorov má rovněž české občanství, v Česku žije dlouhodobě. Připustil, že na místě vraždy byl, Arména ale podle vlastní verze události v pořádku předal muži jménem Michail a odjel. Tvrdí, že Michaila už od té doby nikdy neviděl a že Svoboda s věcí nemá nic společného. Dvaačtyřicetiletý Seltenreich se přiznal k tomu, že Fedorovovi při přepadení

Soudy

Hřbitov mezi halami. Město pozemky Škodě neprodá, pietní místo odcloní stromy

Léta se diskutovalo o tom, zda Škoda Auto koupí cenný pozemek, na kterém v Mladé Boleslavi od roku 1913 stojí hřbitov a který je halami automobilky obklopen. Automobilku trápí nedostatek prostoru v...

30. října 2025  12:39

Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě

Premium

Jakmile ve třiceti změnil Milan Moník post, změnila se i jeho kariéra. Když před devíti lety hrál ligu v Benátkách nad Jizerou, brigádničil v pneuservisu a vyměňoval gumy. Teď ho na duši, té jeho...

30. října 2025

