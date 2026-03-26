Za pobodání Bělorusa dostal útočník 12 let. Nechtěl ho usmrtit, řekl soud

„Soud na rozdíl od obžaloby nemá za to, že by pan obžalovaný jednal v úmyslu přímém, tedy s přímým záměrem poškozeného usmrtit,“ konstatoval předseda trestního senátu Tome Frankič. Zemánek si sice podle soudce došel pro nůž, použil ho však až v situaci, kdy se bránil muži, na něhož předtím sám zaútočil.
Soudce podotkl, že Zemánek nejprve zaútočil na muže kopy a ranami, nůž vytáhl až během potyčky a muže bodl jen jednou, i když mu nic nebránilo zaútočit znovu. Ze stejných důvodů se podle trestního senátu nepodařilo prokázat ani národnostní motiv, tedy že muže bodl kvůli tomu, že si myslel, že je z Ukrajiny.
Za vraždu s národnostním motivem mohly soudy Zemánkovi uložit trest od 15 do 20 let vězení, za prostou vraždu muži hrozilo deset až 18 let vězení.
Zemánek se do konfliktu se dvěma muži - jedním z Ukrajiny, druhým z Běloruska - dostal loni v březnu před prodejnou potravin v Radotíně. Byl opilý.
Podle státní zástupkyně Simony Krupové zaslechl, jak se mezi sebou baví rusky a domníval se, že jde o ukrajinštinu. Na jednoho z mužů podle Krupové plivl a pak jim začal vulgárně nadávat a posílat je na Ukrajinu.
Hádka gradovala, Zemánek během ní podle obžaloby hajloval. Soud ve čtvrtek uvedl, že tím chtěl zřejmě poškozeného naštvat. Pak Zemánek podle žalobkyně odešel do svého bytu v ubytovně, která byla ve stejném domě jako prodejna, kde si vzal podle rozsudku nůž. Zemánek pak oba muže hledal, našel je na vlakovém nádraží.
Znovu jim začal nadávat, podle obžaloby jim říkal, že v této zemi nemají co dělat, hádal se s nimi a nakonec je i fyzicky napadl. Nejprve se je snažil kopnout a udeřit rukou, poté během potyčky Bělorusa bodl zavíracím nožem do hrudníku. Život muži zachránili lékaři.
Zemánek byl kromě pokusu o vraždu s národnostním motivem obžalovaný také z výtržnictví, projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a hanobení národa. Městský soud kromě zmírnění kvalifikace pokusu o vraždu muži navíc přidal odsouzení i za nebezpečné vyhrožování.
Zemánek loni v prosinci před soudem vypověděl, že si celý incident příliš nepamatuje. Šlo podle něj o oboustranně vyhrocenou situaci. Mimo jiné uvedl, že při potyčce na nádraží skončil jednou nebo dvakrát na zemi, a je možné, že zpanikařil a vytáhnul nůž.
Nůž s sebou podle svých slov nosil běžně. Jeho obhájce doplnil, že obžalovaný nesouhlasí s tím, že čin spáchal s rozmyslem a že měl národnostní podtext. Situaci popsal jako běžný opilecký konflikt.
Poškozenému muži musí Zemánek podle nepravomocného rozsudku uhradit téměř 300 tisíc korun, dalších 50 tisíc korun má nahradit ministerstvu spravedlnosti.
9. prosince 2025