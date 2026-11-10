Za salmonelózou v pražské škole stála prošlá vejce, hygienici našli i další chyby

Školní kuchyně podávala 21. září k obědu uhlířské špagety. V následujících dnech onemocnělo přibližně 500 lidí, laboratorně potvrzených případů salmonelózy bylo pak asi 290.
Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Stabilizace školy a školní jídelny bude podle nově zvolené starostky Lucie Doležalové (STAN) hlavní prioritou rady. Městskou část od pondělí vede koalice STAN a Újezd21. Vystřídala koalici ODS a TOP 09.
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Škola má dvě kuchyně, jednu v budově prvního stupně ve Staroklánovické ulici a další v budově druhého stupně v Polesné ulici. Hygienici uzavřeli vyšetřování v Polesné. Ve Staroklánovické tak učiní v nejbližších dnech.
„Dne 21. září 2026 byla k přípravě pokrmu uhlířské špagety použita vejce s datem minimální trvanlivosti do 15. září 2026. Použitím suroviny po uplynutí nejvyšší povolené doby trvanlivosti došlo k přípravě pokrmu z nebezpečné potraviny a k jejímu uvedení do oběhu. Šetření potvrdilo, že tento pokrm byl příčinou nákazy salmonelózou,“ informovala Batók.
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Doplnila, že vyšetřování odhalilo nedostatky v zavedených postupech i ve vedení dokumentace. Personál například porušoval správné hygienické postupy a mohlo dojít ke kontaminaci potravin. Problémy byly také v evidenci potravin, chyběly některé doklady o jejich původu. Hygienici odhalili nedostatky v jednotlivých pracovních postupech, kuchyň neměla zpracovanou analýzu nebezpečí pro všechny výrobní procesy.
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„Nyní zahájíme proces příkazního řízení, při kterém bude stanovena sankce za pochybení uvedená v kontrolních protokolech,“ řekla Batók. K vyšetřování ve Staroklánovické ulici se zatím nechtěla vyjádřit. Nevypršela lhůta pro podání námitek.
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Školu navštěvuje asi 1 100 dětí. Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní byli i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory.
Na začátku října začala fungovat školní kuchyně ve Staroklánovické ulici, 2. listopadu povolili hygienici také spuštění provozu kuchyně v Polesné. Podmínkou je zvýšený dohled a opakované kontroly. Školní kuchyně má nového vedoucího i hlavní kuchařku.