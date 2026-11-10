Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Za salmonelózou v pražské škole stála prošlá vejce, hygienici našli i další chyby

Autor: ,
  12:20
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických podmínek vrátila do provozu. (30. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské...
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...
Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské...
Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské...
36 fotografií
Za zářijovou epidemií salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy stál pokrm z prošlých vajec, který připravila školní jídelna Masarykovy základní školy. Hygienici při kontrole odhalili řadu pochybení, včetně nedodržování hygienických postupů a nedostatků při evidenci potravin. O případné sankci zatím nerozhodli.

Školní kuchyně podávala 21. září k obědu uhlířské špagety. V následujících dnech onemocnělo přibližně 500 lidí, laboratorně potvrzených případů salmonelózy bylo pak asi 290.

Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Stabilizace školy a školní jídelny bude podle nově zvolené starostky Lucie Doležalové (STAN) hlavní prioritou rady. Městskou část od pondělí vede koalice STAN a Újezd21. Vystřídala koalici ODS a TOP 09.

Salmonela dál děsí žáky z Újezdu. Kontrola UV lampou při přednášce „nachytala“ starostu

Škola má dvě kuchyně, jednu v budově prvního stupně ve Staroklánovické ulici a další v budově druhého stupně v Polesné ulici. Hygienici uzavřeli vyšetřování v Polesné. Ve Staroklánovické tak učiní v nejbližších dnech.

„Dne 21. září 2026 byla k přípravě pokrmu uhlířské špagety použita vejce s datem minimální trvanlivosti do 15. září 2026. Použitím suroviny po uplynutí nejvyšší povolené doby trvanlivosti došlo k přípravě pokrmu z nebezpečné potraviny a k jejímu uvedení do oběhu. Šetření potvrdilo, že tento pokrm byl příčinou nákazy salmonelózou,“ informovala Batók.

Do školy se po epidemii salmonelózy vrátila jen polovina žáků. Obědy budou dovážet

Doplnila, že vyšetřování odhalilo nedostatky v zavedených postupech i ve vedení dokumentace. Personál například porušoval správné hygienické postupy a mohlo dojít ke kontaminaci potravin. Problémy byly také v evidenci potravin, chyběly některé doklady o jejich původu. Hygienici odhalili nedostatky v jednotlivých pracovních postupech, kuchyň neměla zpracovanou analýzu nebezpečí pro všechny výrobní procesy.

Za nevolností školáků z Újezdu je salmonelóza, potvrdila hygiena. Nemocných jsou stovky

„Nyní zahájíme proces příkazního řízení, při kterém bude stanovena sankce za pochybení uvedená v kontrolních protokolech,“ řekla Batók. K vyšetřování ve Staroklánovické ulici se zatím nechtěla vyjádřit. Nevypršela lhůta pro podání námitek.

Za obtíže školáků z Újezdu může jídlo s prošlými vejci, nemocných je přes dvě stě

Školu navštěvuje asi 1 100 dětí. Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní byli i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory.

Na začátku října začala fungovat školní kuchyně ve Staroklánovické ulici, 2. listopadu povolili hygienici také spuštění provozu kuchyně v Polesné. Podmínkou je zvýšený dohled a opakované kontroly. Školní kuchyně má nového vedoucího i hlavní kuchařku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

Část Prahy postihl výpadek elektřiny. PRE vyloučila kybernetický útok

Nefungující semafor po výpadku proudu v Praze na Knížecí. (6. listopadu 2026)

Část hlavního města postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu a vyřadil z provozu také semafory na křižovatkách. Jednání musela přerušit i Poslanecká sněmovna. Bez proudu byly i...

Mladík spadl pod metro, když chtěl jet na spřáhle. Děsivou nehodu ukázali strážníci

Dvaadvacetiletý mladík s částečnou amputací nohy poté, co zkusil skočit mezi...

Tvrdou daň zaplatil mladý muž za to, že se chtěl svézt na spřáhle mezi vagóny pražského metra. v Poté, co v noci spadl pod soupravu, ta mu částečně amputovala nohu. Městská policie z hrůzné nehody...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Za salmonelózou v pražské škole stála prošlá vejce, hygienici našli i další chyby

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Za zářijovou epidemií salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy stál pokrm z prošlých vajec, který připravila školní jídelna Masarykovy základní školy. Hygienici při kontrole odhalili řadu pochybení,...

10. listopadu 2026  12:20

Střelbu na fakultě jsem neschvaloval, obětí je mi líto, řekl u soudu bývalý student

Bývalý středoškolský student obžalovaný z nebezpečného vyhrožování a...

Pražský městský soud zrušil pětiměsíční podmíněný trest, který dostal dvacetiletý Ondřej Zoul za to, že podle obžaloby vyhrožoval vystřílením třídy a schvaloval střelbu na Filozofické fakultě...

10. listopadu 2026  12:06

Kvůli stavbě metra se uzavře důležitá ulice v Krči, zatíží to frekventovanou Vídeňskou

Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....

V Praze bude kvůli pracím na přípravě stavby metra D a výměně vodovodů a kanalizace od 25. listopadu do konce června příštího roku uzavřena Sulická ulice v Krči. Uzavírka zatíží frekventovanou...

10. listopadu 2026  11:47

Vypáčili zámek, sebrali hlavně cigarety. Policie hledá trojici v černých bundách

Policie pátrá po trojici zlodějů cigaret z metra (říjen 2026)

Policie hledá trojici mužů, kteří se na konci října v nočních hodinách vloupali ve vestibulu metra Háje do zavřeného stánku s tiskem a cigaretami a odnesli zboží za 30 tisíc korun. Muži měli na sobě...

10. listopadu 2026  11:36

Více Dánů i Turků. Pražské letiště odbavilo přes dvanáct milionů lidí

ilustrační snímek

Pražské letiště Václava Havla odbavilo během letní sezony přes 12 milionů cestujících. Za více než tříprocentním nárůstem počtu pasažérů v období od konce března do konce října je především nárůst...

10. listopadu 2026  9:59

V pražských stokách žijí miliony potkanů. Lákají je příbytky bezdomovců i stavby

V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů (2026)

Pražští deratizátoři dokončili letošní kontrolu kanálů a stokové sítě hlavního města. Ošetřili 13 a půl tisíce kanalizačních vstupů v celé metropoli a nasadili 1 620 kilogramů deratizačních nástrah....

10. listopadu 2026  9:47

Volby ve Vysoké u Příbramě jsou neplatné, nesedí čestná prohlášení

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze prohlásil hlasování v komunálních volbách ve Vysoké u Příbramě za neplatné. Důvodem jsou rozpory mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali....

10. listopadu 2026  7:21,  aktualizováno  7:47

Vánoční trhy Praha 2026: termíny, rozsvícení stromu a otevírací doba

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze potrvají až do 6. ledna 2027. Velký strom se tu poprvé rozsvítí v sobotu 28. listopadu.

První vánoční trhy v Praze 2026 otevřou na náměstí Míru, a to už v pátek 20. listopadu. Na ty největší, na Staroměstském a Václavském náměstí, si počkáte do soboty 28. listopadu, kdy se poprvé...

10. listopadu 2026

KOMENTÁŘ: Sparta v rozporu. Priskeho setrvání by obžalovalo Rosického práci

Premium
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Pardubicím

Když stoper Mbe Soh schytal ránu míčem do slabin, on emotivně křičel, ať se zvedá a zapomene na ošetření. V závěru energickými gesty hecoval tým. Vytrvale se hádal se čtvrtým rozhodčím Machálkem. A...

10. listopadu 2026

Německá klasika s českým rukopisem. V Praze otvírá první bistro s currywurstem

Currywurst jako v Německu. Češi rozjíždí nový podnik s německými klobásami. (9....

V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot,...

9. listopadu 2026

Zastupitelé podruhé zvolili starostou Prahy 2 Jana Korsesku

Jan Korseska vede radnici Prahy 2 od roku 2023

Starostou městské části Praha 2 se stal lídr uskupení Spolu pro Prahu 2 (ODS, TOP 09) Jan Korseska (ODS), který vede tuto část hlavního města od roku 2023. Jeho strana uzavřela koaliční smlouvu s...

9. listopadu 2026  15:25

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.