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Chtěl zemřít. Za bodnutí expartnera žádá žena podmínku, soud ji pustil z vazby

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  12:36
Obhájce čtyřiadvacetileté Jenyfer Takáčové, která bodla svého bývalého druha do krku, žádá pro svoji klientku podmíněný trest. Odvolacímu soudu v úterý navrhl, aby její čin překvalifikoval z pokusu o předem promyšlenou vraždu na ublížení na zdraví. Chce zmírnit prvoinstanční verdikt, podle kterého má jít mladá žena na sedm let do vězení.

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Obžalovaná Jennyfer Takačová u Krajského soudu v Praze (22. července 2026)

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Oba expartneři u hlavního líčení shodně tvrdili, že Takáčová jednala na mladíkovo přání - chtěl totiž spáchat sebevraždu a sám si ji netroufal provést. Podle státní zástupkyně je ale uložený trest naopak příliš mírný.

Odvolací senát pražského vrchního soudu si v úterý vyposlechl odvolání obou stran. Rozhodl také o tom, že již není potřeba Takáčovou držet ve vazbě. Uvedl, že přijal její písemný slib a záruky obou rodičů.

„Čestná prohlášení bereme za záruku dalšího chování obžalované,“ prohlásil předseda senátu Michal Hodoušek. Státní zástupkyně Radka Michková si ponechala lhůtu na podání stížnosti proti tomuto rozhodnutí.

Advokát Jakub Kadlec označil svoji klientku za velmi inteligentní osobu, která svého jednání hluboce lituje. Svého někdejšího přítele nikdy nechtěla zabít, což potvrdil on i další svědek.

„To, že se nechce doznat k tomu, že úmyslně plánovala vraždu, nelze označovat za nedostatek sebereflexe,“ uvedl obhájce. Za Takáčovou stojí i všichni členové její rodiny, kteří ji k soudu přijeli podpořit.

Žena bodla expartnera, protože si to přál. Nelze aprobovat, řekl soud a uložil jí 7 let

Podle Michkové ale středočeský krajský soud uložil mladé ženě trest moc hluboko pod trestní sazbou, která je od 12 do 20 let vězení. Trest má podle ní mít i preventivní účel a odstrašit ostatní od podobného činu.

Takovou funkci ale neplní. Žalobkyně trvá na tom, že má být Takáčová odsouzena za vraždu. Odvolací senát po přednesu odvolání věc odročil na 15. prosince, kdy chce vyslechnout znalce z oboru psychiatrie.

Incident se stal letos v noci na 12. ledna. Takáčová a mladík se spolu rozešli zhruba rok a půl předtím, nadále se ale přátelili a sdíleli domácnost v příbramském bytě. Podle verdiktu uzavřeli den předem dohodu o společném odchodu ze světa.

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Dívka se s mladíkem mazlila, a když nedával pozor, zasadila mu z levé strany krku jedinou ránu hlubokou dva centimetry a nařízla mu při tom krkavici. Mladík nezemřel jen shodou okolností - v ráně se mu vytvořila sraženina, takže nevykrvácel. Po několika desítkách minut řekl Takáčové, že už umřít nechce, a dívka došla pro třetího spolubydlícího, který přivolal záchranáře.

Takáčová a její bývalý partner bydleli ještě s dalším kamarádem z dětství. Seznámili se ještě jako chlapci, Takáčová později podstoupila změnu pohlaví. Trojice Čechů mezi sebou komunikovala v angličtině, přičemž Takáčová zastávala pozici ženy v domácnosti a ostatní vydělávali peníze na nájem prací v oboru IT.

Podle výpovědí svědků se mladé ženě zhoršila psychika po prodělané tranzici, jejímu expartnerovi pak v souvislosti se ztrátou práce a finančními problémy. Soudní znalkyně ale uvedly, že v době činu Takáčová netrpěla duševní poruchou.

Obžalovaná původně policii řekla, že podle plánu se měla sama zabít poté, co pomůže ze světa expartnerovi. U soudu přišla s odlišnou verzí - uvedla, že se mladíka snažila od sebevraždy odvrátit tím, že ho záměrně bodla velice slabě a tak, aby ho nijak vážně nezranila. Chtěla, aby si pod vlivem bolesti svůj záměr rozmyslel, což se i stalo.

Rozpor s policejní výpovědí vysvětlila tak, že se bála, aby se expartner po zjištění pravdy necítil ukřivděný a aby se nezabil dodatečně. Soudce tuto obhajobu označil za nevěrohodnou, Takáčová se podle něj takto snaží omluvit své jednání, ať už před sebou, nebo před ostatními.

Pobodaný mladík Takáčovou navštěvuje ve vazbě a v trestním řízení neuplatňuje žádnou náhradu škody.

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