Z Prahy vyjel speciál Fénix pro pacienty z Brna, doprovází ho policie i hasiči

„Ze základny na Kundratce před malou chvílí vyjel speciál Fénix,“ uvedli záchranáři krátce po 06:30. Kromě velkokapacitní sanitky míří do Brna i koordinační a doprovodný vůz pražské záchranné služby. Konvoj doprovázejí policisté a dvojice hasičů. Ti budou podle Hřiba pomáhat s naložením a vyložením pacientů.

Pacienti zamíří z Brna do šesti pražských nemocnic, a to do Motola, na Bulovku, do ústřední vojenské, všeobecné fakultní, vinohradské a Na Homolku. Nemocné v nejtěžším stavu přepraví do Prahy armádní vrtulníky.

Cílem přesunu je uvolnit kapacity brněnských nemocnic. V moravských krajích je epidemická situace nejhorší. Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha je situace v kraji kritická a svou závažností přesahuje hranice kraje, což potvrzuje i plánovaný převoz pacientů.

Od začátku koronavirové epidemie loni v březnu převážely nemocnice pacienty již několikrát. Například v lednu došla lůžka JIP v Karlovarském kraji. Především z přetížené chebské nemocnice bylo nutné vozit pacienty jinam. Kapacita covidových lůžek se v lednu vyčerpala také v nemocnicích v Královéhradeckém kraji, kde bylo nejvíce zasaženo Trutnovsko.

Na hraně kapacit byly počátkem roku i nemocnice ve Zlínském kraji. Koncem února pak výrazně vzrostly počty pacientů s covidem i v Plzeňském kraji.