Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Petra Škraňková
  11:00
Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v tehdejší Praze něco znamenal. Stejný údiv, jaký tehdy u obyvatel českého království budila parní lokomotiva, dnes vyvolává fakt, že se z Břeclavi přes Olomouc až do Prahy koleje dostaly za pouhých šest let.

Železniční milníky

Sledovat další díly na iDNES.tv

Přestože v Anglii jezdily vlaky už přes dvacet let, v řadě zemí se na ně pořád pohlíželo jako na pomoc podezřelým živlům, jejichž pohyb se pak nedá kontrolovat. A také jako na nebezpečí pro zdraví cestujících i lidí žijících v blízkosti tratí.

Dostat železnici do české části rakousko-uherského mocnářství naráželo na mnohá úskalí. Churavějící a stárnoucí monarcha František I. totiž „podezřelým novotám čpícím čertovinou“, jako byla třeba železná dráha, moc nehověl. Věci se začaly hýbat až po jeho smrti v roce 1835.

Jak nádraží měnilo jména

  • 1845–1862 Praha (Prag)
  • 1862–1919 Praha státní nádraží (Prag Staatsbahnhof)
  • 1919–1940 Praha Masarykovo nádraží (Prag Masarykbahnhof)
  • 1940–1945 Praha Hybernské nádraží (Prag Hibernerbahnhof)
  • 1945–1952 Praha Masarykovo nádraží
  • 1. ledna 1953–1990 Praha střed
  • od března 1990 Praha Masarykovo nádraží

Stavbu kolejí z Břeclavi přes Olomouc do Prahy brzdily dělnické stávky, nedostatek dřeva na pražce nebo vesničané, kteří kradli vyměřovací kolíky. Vojáci zas bránili tomu, aby trať vedla přes pražské opevnění. Přesto bylo za šest let hotovo.

Původně se uvažovalo, že železnice bude v Praze končit už v Karlíně. To však rozhodně odmítli pražští měšťané, protože jim už tehdy bylo jasné, že by to znamenalo hospodářský rozvoj Karlína na úkor vnitřního města. Prahu také svíral mohutný krunýř hradeb a dráha se musela protáhnout šesti brankami v jejích zdech.

Hotová nebyla ani nádražní budova na místě bývalých zelinářských zahrad, kam necelý rok před příjezdem prvního vlaku nastoupily čtyři tisíce dělníků. Kromě jiného místy museli na plochu nasypat až 15 metrů navážky.

První vlak přijel do Prahy před 180 lety, hlavní město oslaví výročí železnice

První vlak tažený parní lokomotivou přijel do Prazy 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne. Příjezd doprovázely výstřely z děl, dým, rachot i slavobrána s nápisem „Willkommen“. V čele vlaku stála lokomotiva s vlasteneckým jménem Bohemie a řídil ji samotný Jan Perner, tehdy mladý inženýr, který měl hlavní zásluhu na tom, že se železnice do Prahy vůbec dostala.

Za Bohemií dorazily dvojjazyčně označené lokomotivy Praha/Prag a Olomouc/Olmütz. Šlo o nejmodernější stroje na rakouských železnicích z dílen lokomotivky Günther s maximální rychlostí 40 kilometrů v hodině. Jízda z Hané do Prahy trvala s ceremoniemi a zastávkami zhruba deset hodin, čistý čas jízdy byl necelých osm hodin.

Parní lokomotiva Bohemie
Slavnostní příjezd parního vlaku do Prahy, 1845
V létě 1845 na nynější Masarykovo nádraží dorazil první vlak.
Státní nádraží v Praze (později Praha Masarykovo nádraží), slovnost při zahájení provozu
12 fotografií

Oslavy prvního vlaku v Praze trvaly tři dny. Na Pražském hradě se k recepci sešlo 750 lidí. Ve Stavovském divadle byla uvedena speciálně pro tuto příležitost napsaná divadelní hra Nur Eisenbahn (Pouze železnice), jako přídavek se k ní hrála vlastenecká hymna Kde domov můj.

Pravidelný provoz vlakem z Prahy a do ní začal o měsíc později. Ze stanice, zvané tehdy prostě „Praha“, vyjely první vlaky v září 1845. Cesta až do Vídně tehdy trvala přes 16 hodin, nejlevnější lístek ve třetí třídě stál devět zlatých a 40 krejcarů. Vlaky tehdy na noc zůstávaly mimo město, protože se zavíraly městské brány.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v...

20. srpna 2025

Cizinci přepadávali seniory a kradli jim šperky, devadesátiletého muže bili pěstí

Policisté zadrželi trojici maďarsky mluvících cizinců, kteří během jediného dne v Praze 6 přepadli tři seniory. První ženu přepadli při vstupu do kadeřnictví v Dejvicích a ukradli jí zlatý řetízek. O...

20. srpna 2025  10:10

Byt v Libčicích vzplál od vařiče, při požáru zemřel muž. Příčinou byla nedbalost

Při požáru bytového domu v Libčicích nad Vltavou u Prahy zemřel v úterý večer muž. Dům opustilo jedenáct lidí, jednomu dalšímu pomáhali hasiči. Nikdo další se nezranil. Příčinou požáru byla...

20. srpna 2025  8:17

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

20. srpna 2025

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...

19. srpna 2025  21:03

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého norského reprezentanta do 21 let z Ajaxu Amsterdam. Defenzivní záložník Sivert Mannsverk by měl dorazit na roční hostování s opcí. Jasno bude v nejbližších...

19. srpna 2025  16:29

Signal Festival opět rozsvítí Prahu, poprvé zamíří na věž Staroměstské radnice

Při pražském říjnovém Signal Festivalu zamíří jeden ze dvou volně přístupných videomappingů poprvé za 13 let existence akce na Staroměstskou radnici. Druhá světelný show se vrátí ke kostelu sv....

19. srpna 2025  15:10

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místě zasahovaly záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:33,  aktualizováno  14:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kočka visela z balkónu, od pádu z pátého patra ji dělila pouze tlapka zamotaná v síti

Pouze za tlapku visela z balkónu v pátém patře kňučící kočka, kterou v neděli ráno zachraňovali strážníci z Prahy 11. V inkriminovaném bytě zrovna nikdo nebyl, proto hlídka musela o patro níže. Na...

19. srpna 2025  13:28

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  7:58,  aktualizováno  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.