Praha nikdy nespí, říká řecký herec, který přišel za láskou. Těší ho ceny piva

Po příjezdu do Prahy jste stále studoval, nebo jste si už hledal nějakou práci?

Chtěl jsem vydělávat peníze, a tak jsem začal pracovat v call centru. Na to období nerad vzpomínám. Byla to snad nejhorší práce, jakou jsem kdy dělal. Především proto, že se jednalo o prodej po telefonu a já nejsem dobrý obchodník. Zvlášť pokud v produkt, který mám prodávat, vůbec nevěřím. Naštěstí to ale trvalo jen několik měsíců a já už si pak našel práci, kterou dělám doteď. Živím se jako webmaster.

Každý v Praze najde vše, co k životu potřebuje, ale není tak velká, aby trávil většinu času na cestách.