Vyplývá to z dat státní organizace Cermat.
Údaje o počtech uchazečů i kapacit SŠ jsou platné k dnešnímu dni, mohou se mírně měnit, uvedl Cermat. Do systému DiPSy mohou být nadále doplňovány přihlášky, které byly ve výjimečných případech podané po termínu. Školy mají podle Cermatu do 7. května možnost navyšovat nabízené kapacity. Termín pro podávání přihlášek byl od 1. do 20. února.
Nejvíce uchazečů si podalo přihlášku právě do Prahy, u zájemců o čtyřleté a kratší obory se jedná o asi 25 350 lidí. „Pro 22 646 z těchto uchazečů je Praha první prioritou,“ uvedlo ministerstvo školství.
Velký zájem o všeobecná lycea. Nový druh škol prvně přijímá žáky, míst je však málo
Na lycea se v hlavním městě hlásí letos asi 3 650 uchazečů, nabízených míst je 1 314. Loni bylo uchazečů o tento typ škol o asi 470 méně. Nabízená kapacita lyceí v Praze meziročně vzrostla o asi 150 míst.
Loni nabízený počet míst ve středních školách v metropoli pro uchazeče nestačil. Odborníci přitom dlouhodobě upozorňují na to, že by Praha a kraje měly jako zřizovatelé středních škol navyšovat kapacity žádaných oborů, například lyceí a gymnázií.
Za úbytkem míst například na čtyřletých gymnáziích v hlavním městě stojí pokles kapacity soukromých škol, oproti loňsku nabízí asi o 150 míst méně. Čtyřletá gymnázia, která zřizuje město, nabízí o asi 40 míst více než loni.
Spádovost nemá být jen u škol, které jsou unikátní, míní pražský radní
Střední odborné školy nabízí letos asi 7 960 míst, meziročně zhruba o 140 méně. Ubylo i zájemců o tyto školy, přihlášku na ně si podalo letos asi 13 950 uchazečů, oproti loňskému roku o asi 500 méně. Snížil se i počet uchazečů o střední odborná učiliště s výučním listem. Zatímco loni se na 4 140 nabízených míst těchto škol hlásilo 6118 uchazečů, letos se o asi 4 060 míst uchází zhruba 5 980 žáků.
Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o čtyřleté obory a nástavby konat v pátek 10. a v pondělí 13. dubna, zájemci o víceletá gymnázia 14. a 15. dubna.