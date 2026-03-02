Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

  18:23
V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená kapacita těchto škol v metropoli je pro první kolo přijímacích zkoušek asi 4650 míst, meziročně o 110 méně. Na lyceích v Praze asi 150 míst přibylo, více je i zájemců.
Vyplývá to z dat státní organizace Cermat.

Údaje o počtech uchazečů i kapacit SŠ jsou platné k dnešnímu dni, mohou se mírně měnit, uvedl Cermat. Do systému DiPSy mohou být nadále doplňovány přihlášky, které byly ve výjimečných případech podané po termínu. Školy mají podle Cermatu do 7. května možnost navyšovat nabízené kapacity. Termín pro podávání přihlášek byl od 1. do 20. února.

Nejvíce uchazečů si podalo přihlášku právě do Prahy, u zájemců o čtyřleté a kratší obory se jedná o asi 25 350 lidí. „Pro 22 646 z těchto uchazečů je Praha první prioritou,“ uvedlo ministerstvo školství.

Velký zájem o všeobecná lycea. Nový druh škol prvně přijímá žáky, míst je však málo

Na lycea se v hlavním městě hlásí letos asi 3 650 uchazečů, nabízených míst je 1 314. Loni bylo uchazečů o tento typ škol o asi 470 méně. Nabízená kapacita lyceí v Praze meziročně vzrostla o asi 150 míst.

Loni nabízený počet míst ve středních školách v metropoli pro uchazeče nestačil. Odborníci přitom dlouhodobě upozorňují na to, že by Praha a kraje měly jako zřizovatelé středních škol navyšovat kapacity žádaných oborů, například lyceí a gymnázií.

Za úbytkem míst například na čtyřletých gymnáziích v hlavním městě stojí pokles kapacity soukromých škol, oproti loňsku nabízí asi o 150 míst méně. Čtyřletá gymnázia, která zřizuje město, nabízí o asi 40 míst více než loni.

Spádovost nemá být jen u škol, které jsou unikátní, míní pražský radní

Střední odborné školy nabízí letos asi 7 960 míst, meziročně zhruba o 140 méně. Ubylo i zájemců o tyto školy, přihlášku na ně si podalo letos asi 13 950 uchazečů, oproti loňskému roku o asi 500 méně. Snížil se i počet uchazečů o střední odborná učiliště s výučním listem. Zatímco loni se na 4 140 nabízených míst těchto škol hlásilo 6118 uchazečů, letos se o asi 4 060 míst uchází zhruba 5 980 žáků.

Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o čtyřleté obory a nástavby konat v pátek 10. a v pondělí 13. dubna, zájemci o víceletá gymnázia 14. a 15. dubna.

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...

Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...

Pražská policie hledá devadesátiletou seniorku. Chodí o berli, trpí demencí

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po devadesátileté Jaroslavě Zíkové, která ráno odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Pohřešovaná žena trpí stařeckou demencí, je diabetička a může působit zmateně,...

2. března 2026  18:26

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:01,  aktualizováno  18:25

Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Mapa smluvně sjednaných záborů. (2. března 2026)

Která ulice je nepřístupná, protože jsou v ní právě stavaři nebo filmaři, a kde si chodec Prahou může zdarma odskočit na záchod? To vše si lze nově prohlédnout v mapové aplikaci Technické správy...

2. března 2026  17:13

Aerolinky zrušily devatenáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě

Letiště Václava Havla v Praze (8. dubna 2024)

Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily devatenáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu...

2. března 2026  9:42,  aktualizováno  14:18

Schizofrenika soudí za vraždu bezmocné seniorky, brala ho jako vlastního vnuka

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Případ osmadvacetiletého Adama Egrta, který podle obžaloby koncem loňského září ubodal devadesátiletou seniorku v jejím pražském bytě, začal v pondělí dopoledne projednávat Městský soud v Praze....

2. března 2026  14:10

Pád člověka ve stanici Hlavní nádraží zastavil část metra

Tragický střet soupravy metra s ženou ve stanici Hlavní nádraží ochromil...

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně byl v pondělí zhruba hodinu a půl ochromen. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Po...

2. března 2026  10:49,  aktualizováno  12:21

První žena v Troji. Nová ředitelka pražské zoo představila své plány

Tisková konference k uvedení Lenky Poliakové do funkce ředitelky Zoo Praha. (2....

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17,  aktualizováno  11:21

Řidič sjel do příkopu, na místě zemřel. Zradila ho patrně namrzlá silnice

U Kostelce nad Černými lesy zemřel po nezvládnuté jízdě řidič osobního vozu....

Při pondělní ranní nehodě u Kostelce nad Černými lesy v části Svatbín zemřel řidič osobního auta, který nezvládl řízení a s vozem skončil převrácený v příkopu. Nikdo další se při nehodě nezranil....

2. března 2026  9:29,  aktualizováno  9:52

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

2. března 2026

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

