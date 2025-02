Naštvaný opilec na ulici povalil elektrokolo, pak jím mrštil o auto

Podle kamerových záznamů při průchodu Vodičkovou ulicí nedaleko Václavského náměstí mlátil agresivní muž pěstí do výlohy a kopal do věcí na ulici. Následně se rozběhl proti stojícímu elektrokolu, prudce do něho kopl a následně se přes něj převalil.

Aby si vylil vztek, zvedl povalené kolo oběma rukama do vzduchu a praštil s ním o vedle zaparkované auto.

„Svým jednáním poškodil jak vozidlo, tak elektrokolo. Hlídka pachatele okamžitě zajistila, stejně jako svědky události. Protože viník nespolupracoval, strážníci mu nasadili pouta a provedli u něj dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 1,14 promile,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Výtržník policistům sám přiznal, že nedlouho před incidentem vypil litr vína.

Při prověřování, zda u sebe zadržený nemá zbraň, se muž vzpíral a dokonce strážníkům vyhrožoval, že je dá k soudu. „Pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci byl muž převezen na služebnu státní policie,“ dodala Seifertová.

Opilecká komedie pokračovala i na strážnici, kde muž zasahující hlídku obvinil, že mu při zatýkání způsobila šrámy na hlavě. Zapnuté kamery, umístěné na vestách strážníků žádné takové jednání rozhodně potvrdit nemohly. Vedle výtržnictví by muži za křivé obvinění hrozil v případě odsouzení daleko tvrdší trest. S tím ho také policisté konfrontovali a opilec se následně za svá slova omluvil.