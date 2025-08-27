Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k opravě již stávající konstrukce. V každém případě však musí být most nejprve snesen a opravovat se případně bude na vhodném místě, oznámila nyní Správa železnic. O budoucnosti přemostění má rozhodnout v polovině září ministr dopravy Martin Kupka.
„Bez ohledu na zvolenou variantu obnovy výtoňského mostu bude nutné stávající mostní konstrukci snést a zároveň po dobu stavebních prací zachovat železniční dopravu. Z toho důvodu počítáme s vybudováním mostního provizoria, které by omezený rozsah dopravy zajistilo,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Most na Výtoni opravte, doporučuje mise UNESCO po návštěvě Prahy

Most má nyní značná omezení, která vyplývají z jeho špatného stavu. „V současné době jsou vlaky na výtoňském mostě provozovány maximální rychlostí 20 km/h a využít lze vždy jen jednu kolej,“ doplňuje Friebová.

Správa železnic počítá s tím, že dopravu i přes odstranění konstrukce zachová, a to za pomoci mostního provizoria. Což by podle mluvčí nemělo trati přinést větší dopravní omezení, než jaká panují v současnosti.

Jednou z výzev tvoří i přeložky inženýrských sítí, které jsou na konstrukci vedené. Na novém plánu podle Friebové aktuálně pracuje projekční tým.

Podle ředitele SŽ Jiřího Svobody se i v rámci provizoria musí zvýšit prostor pro podjezd tramvají na Výtoni, kde vozidla pravidelně strhávají trakční vedení. „Nedělalo by se to jakousi salámovou metodou, potřebovalo by se zastabilizovat pilíře a řešit novou úroveň kvůli té tramvaji,“ sdělil Svoboda webu Zdopravy.cz.

Opravit stávající, nebo postavit nový?

Pro most, jehož budoucnost se řeší posledních deset let, nyní existují dvě varianty. Jednou z nich je realizace stavby nového mostu, která by pomohla navýšit kapacitu spojů a zároveň by sloužila jak pro chodce, tak i cyklisty. Tuto variantu preferuje i samotná Správa železnic.

„Požadavek Správy železnic na ztrojkolejnění mostu samozřejmě trvá, bez něj není možné například navýšit kapacitu trati až na plánovaných pět set spojů denně,“ uvedla mluvčí.

Jinou variantu však navrhli památkáři a poradní mise UNESCO, kteří žádají, aby byl most zachován a zrekonstruován. „Ocelový most přes řeku Vltavu by měl být zachován a opraven v souladu s principy památkové péče podloženými technickými a vědeckými údaji poskytnutými misí, včetně začlenění bezpečnostních prvků pro zamezení nahodilého poškození a zajištění jeho trvalého přínosu k výjimečné světové hodnotě,“ stojí ve zprávě z poradní mise.

Nový výtoňský most se lidem líbí, kritici jsou jen hodně slyšet, říká jeho autorka

Jelikož je most součástí tzv. Pražské památkové rezervace, která se nachází na seznamu světového dědictví UNESCO, hrozilo by v případě, že se Praha rozhodne most zbourat a nahradit novým, až vyškrtnutí pražské rezervace z tohoto seznamu.

Takové rozhodnutí například učinilo UNESCO po stavbě nového čtyřproudého mostu přes řeku Labe v německých Drážďanech. Organizace město varovala, že tak došlo k nenávratnému narušení panoramatu a krajinného rázu. V roce 2006 lokalitu přeřadili na seznam ohroženého dědictví a v roce 2009 bylo město definitivně vyškrtnuto ze Seznamu světového dědictví.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) slíbil vynést rozhodnutí o osudu železničního mostu pod Vyšehradem ještě do konce stávajícího volebního období.

