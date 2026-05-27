Už ráno je tu rychle plno. Hostivice teď ale vytížené parkoviště pro desítky aut zruší

  11:01
Jen několik hodin každé ráno stačí na to, aby se zaplnilo auty parkoviště u nádraží v Hostivici u Prahy. Vejde se sem na šest desítek vozidel. Už příští týden ale populární odstavná plocha ustoupí modernizaci železniční trati. Město hledá, kam každodenní nával aut z okolních obcí a sjezdu z nedaleké dálnice D6 odkloní.

Plocha to není nijak vyšperkovaná dlažbou či asfaltem, nemá ani konkrétně vyznačená parkovací místa. Přesto je štěrkové parkoviště u hostivického nádraží velmi vytížené. Vjíždí sem auta z dálnice i okolních obcí. Řidiči pak z místního železničního uzlu často pokračují právě vlakem v cestě na Kladno, Prahu, ale i Chýni či Rudnou.

Okolí nádraží ve středočeské Hostivici se připravuje na úpravy v souvislosti se stavbou dalšího úseku tratě Praha - Letiště - Kladno. (25. května 2026)
Nádražní budova Hostivice. (26. května 2026)
Parkoviště pro cca 60 aut na nádraží ve středočeské Hostivici (26. května 2026)
Vjíždí se sem nevzhlednou bránou. Auta se sem řadí způsobně, do několika řad. Stejnou bránou sem vjíždějí i autobusy, které už několik let zajíždějí přímo před staniční budovu a na provizorní točně parkoviště se otáčí, aby nabraly cestující v opačném směru.

Jenže osobní auta sem budou mít od 1. června utrum. V souvislosti s právě odstartovanou modernizací nádraží a trati na Kladno se parkoviště zruší a město hledá náhradní parkovací plochu. Tím spíš, že další desítky aut dosud parkují přímo před staniční budovou a v přilehlých ulicích.

Železnice Praha – Letiště – Kladno

  • Modernizace trati mezi Ruzyní a Kladnem je nejdelší etapou železničního spojení Praha – Letiště – Kladno.
  • Hotová je už rekonstrukce Negrelliho viaduktu v centru Prahy, v provozu je nové nádraží Praha-Bubny a zastávka Praha-Výstaviště.
  • Vlaky už jezdí také mezi stanicemi Kladno-Ostrovec a Kladno; v této stanici se ještě letos otevře nová nádražní budova.
  • Do nejsložitější fáze v těchto týdnech vstupuje přestavba Masarykova nádraží.

„Parkování je problém nejenom města Hostivice, je to problém celé naší republiky. Kapacitně to samozřejmě nedostačuje,“ řekl iDNES.cz starosta města Josef Juránek.

Město zrušení parkoviště oznámilo teprve nedávno a až minulý týden parkoviště začalo osazovat značkami, které změny avizují.

Lidé jsou překvapeni.

„To nemůžete myslet vážně, že jen informujete o uzavírce. Bylo by fér, aby město zařídilo náhradní parkování,“ píší diskutující pod příspěvkem radnice na Facebooku.

„Je zvláštní, že by město nevědělo, že se něco bude dít,“ řekla iDNES.cz bývalá starostka a opoziční zastupitelka Klára Čápová.

„Kdy se začne stavět, jsme se dozvěděli až začátkem května,“ vysvětlil pro iRozhlas.cz místostarosta Přemysl Šanovec. Uznal však, že komunikace s lidmi mohla být lepší.

Město nicméně momentálně řeší náhradní parkovací plochu.

Jenže kde? Plné jsou nejen plochy před nádražím, v okolních ulicích, ale lidé rádi parkují i například několik set metrů od nádraží u prodejny Lidl. I kvůli tomu řetězec na parkoviště instaloval závoru.

A avizovaný parkovací dům pro 480 aut? Ten bude až za dva roky.

V souvislosti se stavbou dalšího úseku tratě Praha - Letiště - Kladno zruší město na nádraží v Hostivici parkoviště pro desítky aut. (25. května 2026)

„Pokoušíme se se zhotovitelem najít nějaké dočasné řešení do doby, než kraj parkovací dům dokončí. Je samozřejmě otázkou, zda plně pokryje potřebu. Potřebujeme najít plochu právě pro padesát až šedesát aut,“ vysvětlil starosta Juránek.

Město jednu plochu podle starosty vyhlédnutou má, smluvně by ji mohlo pokrýt do dvou týdnů. Uvažuje ještě o jedné. „Jedna by pak byla v blízkosti nádraží, druhá o kousek dál, jen pár kroků,“ uklidňuje starosta města.

Modernizace za 8,3 miliardy

Hostivické nádraží projde v příštích letech výraznou proměnou. Stane se tak součástí rozsáhlé modernizace železniční trati patnáctikilometrového úseku Praha-Ruzyně–Kladno, který bude stát přibližně 8,3 miliardy korun.

Modernizace přinese rychlejší a kapacitnější dopravu, díky které se výrazně zlepší cestování mezi Prahou, letištěm a největším městem Středočeského kraje. Na trati bude méně oblouků, vlaky cestu z Kladna do Ruzyně zvládnou za 7,5 minuty, tedy za polovinu současné doby.

Na jednotlivá nádraží budou navazovat zastávky autobusů a parkoviště. Nahrazení přejezdů na nejfrekventovanějších silnicích nadjezdy či podjezdy zlepší bezpečnost.

Přestavbou projdou stanice Hostivice a Jeneč, stejně jako zastávka Pavlov. Současné nádraží v Unhošti nahradí zastávka Malé Přítočno na přeložce tratě, u které vznikne parkoviště P+R pro více než 300 aut a navazující autobusy. Zbudují se také nové zastávky v hostivické části Jeneček a ve Velkém Přítočně.

Kolejové schéma modernizovaného úseku Praha-Ruzyně - Kladno s odbočkou na letiště.

