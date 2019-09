Výtahem na kopec jezdilo moc lidí, hotel omezil provoz pro veřejnost

„Na základě vysokého zájmu veřejnosti o přepravu šikmým výtahem na úkor hotelových hostů jsme museli přistoupit k regulaci provozu pro veřejnost. Hlavním důvodem bylo bezpečností riziko, které vznikalo při neomezeném pohybu nehotelových osob uvnitř hotelu,“ odůvodnil regulaci provozu generální ředitel hotelu Petr Nešpůrek.

Provoz výtahu pro veřejnost 10:30 - 11:30 15:00 - 18:00 22:00 - 24:00

Výtah spojuje spodní a horní budovu hotelu NH Prague. Nově ho nehoteloví hosté mohou využívat od půl jedenácté do půl dvanácté, od tří do šesti odpoledne a večer od deseti do půlnoci.

Výtah, který spojuje Smíchov s kopcem Mrázovka, usnadňuje obyvatelům cestu domů nebo do centra Prahy, a zároveň nabízí jedinečný výhled na město.

„Nahoru na Mrázovku v zásadě nejezdí veřejná doprava a třeba taková cesta na Anděl se může důchodci či rodiči s kočárkem protáhnout i o pětadvacet minut včetně dlouhé cesty z nebo do kopce, pokud chce použít veřejnou dopravu,“ upozornila na negativní dopady omezení výtahu čtenářka iDNES.cz

Zařízení s kapacitou dvanácti lidí loni v dubnu nahradilo lanovku, která na Smíchově sloužila od roku 1996. Výtah od svého fungování absolvoval zhruba 259 tisíc jízd a oproti původní lanovce je modernější i rychlejší. Výměna přišla na třicet milionů korun.

Lanovka, která na Mrázovku jezdila před výtahem: