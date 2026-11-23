Průvod krampusů patří k tradicím rozšířeným především v alpských zemích.
Děsivé postavy s rohy, kožešinami a vyřezávanými maskami mají představovat doprovod svatého Mikuláše, který trestá neposlušné děti.
Jejich tradice má dlouhou historii, první písemné doklady o podobných zvycích pocházejí už ze 16. století. Přestože se jejich původ někdy spojuje s předkřesťanskými pohanskými rituály, historické prameny takovou teorii jednoznačně nepotvrzují.
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VIDEO: Krampusáci v Praze. Rohaté příšery děsily hříšníky na Výstavišti
V posledních letech si ale podobné show získávají stále větší oblibu také v Česku. Na pražském Výstavišti se akce poprvé konala v roce 2019, kdy přilákala téměř pět tisíc návštěvníků.
Za působivou podívanou stojí dlouhé měsíce příprav. Organizátoři začínají s plánováním už na jaře, kdy domlouvají účast jednotlivých skupin a připravují program i zázemí.
Samostatnou kapitolou jsou masky a kostýmy, které si účastníci často vyrábějí a upravují sami. Do jejich přípravy se nezřídka zapojují také rodinní příslušníci.
Součástí akce byla také vůbec poprvé VIP zóna umístěná přímo u takzvané pekelné brány, kudy krampusové přicházejí do průvodu a po vystoupení se k ní zase vracejí. Návštěvníci tak měli možnost spatřit děsivé postavy z bezprostřední blízkosti hned dvakrát.
Krampusové zde mohli zpomalit, zastavit se a vyfotit se s lidmi, kteří si tak mohli prohlédnout jejich propracované masky a kostýmy opravdu zblízka.
Noční program přitahuje kromě českých návštěvníků také řadu zahraničních hostů, zejména z východní Evropy.
Někteří fanoušci za podobnými průvody cestují napříč Evropou. Pro rodiny s dětmi byla připravena také odpolední Family show, která nabídla mírnější podobu pekelné podívané.
Jak letošní Krampus show na pražském Výstavišti vypadala, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.