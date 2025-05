Line se z něj hudba z rádia a vůně párku v rohlíku. Před ním stojí provizorní stolky a pár židlí. Tradiční lavice se slunečníkem musí zákazníci nyní oželet. Od okýnka si nejčastěji odnášejí čepované pivo Ferdinand. Atmosféra jak z jiných časů – i díky tomu, že půllitr benešovského piva stojí od 40 do 43 korun.

Za výčepem stojí usměvavý muž ve středních letech – David Holušek. Místo patří pivovaru Ferdinand, Holušek si legendární stánek pronajímá a stará se o jeho provoz už sedmým rokem. „Vstoupili jsme do toho s maminkou, dneska mi jen občas pomůže. Ale pořád mě to baví. Má to něco do sebe,“ říká Holušek a pozoruje, jak si lidé prorážejí cestu kolem zátarasů k jeho kiosku.