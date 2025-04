Palác na pražském Výstavišti je už pod střechou, návštěvníky přivítá za rok

První návštěvníci do obnoveného objektu zavítají v polovině následujícího roku. „Zatím jsme profakturovali na obnovu paláce 1,4 miliardy korun,“ shrnul dosavadní náklady Adam Zábranský (Piráti), radní pro majetek.

Suma za obnovu a dostavbu objektu by se měla celkově vyšplhat přibližně na tři miliardy. Otevřeno bude třetí červnový týden roku 2026.

„Obchodní úsek již začal jezdit na světové výstavy, veletrhy, aby představil nové prostory. A už nám chodí i první objednávky od klientů, kteří by je rádi využili,“ sdělil Tomáš Hübl, předseda představenstva městské firmy Výstaviště Praha, jež komplex spravuje.

Svatováclavská koruna na špici věže zatím zastřešuje stavařské konstrukce a lešení, kterým je celý komplex protkán. Ve věži je již připraven také hodinový stroj.

Levé křídlo a střední halu stavaři přikryli novými střechami. V pravém křídle pracují na zesílení ocelové konstrukce. Na staveništi pracuje 250 dělníků, kteří uvnitř budovy v suterénu dokončují technologická zařízení.

V suterénu pokračují kompletační práce vzduchotechnických zařízení, elektrických rozvoden a podobného zázemí. Pro potřeby tepelných čerpadel stavaři nachystali na 70 vrtů hlubokých 150 metrů. Strojovna v pravém křídle je umístěna v prostorách o rozměrech 10 x 80 metrů.

„Pracuje se na nové fasádě levého křídla, která vzniká jako zateplená přizdívka k železobetonové nosné konstrukci s tím, že ve finále bude omítnutá a vizuálně připodobněná pravému křídlu,“ uvedl David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ, která obnovu historické budovy realizuje.

Konec překvapením

Dřevěné podhledy Smetanovy vestavby z 50. let 20. století stavebníci podepřeli lešením, odmontovali od nosné konstrukce, kterou zesilují. Poté podhledy zase přidělají zpět. Stavbu po neblahých zkušenostech s požárem levého křídla paláce nově ochrání řada požárních systémů.

„Je tu například vodní mlha, která by měla chladit ocelové konstrukce. Budou tu sprinklery, protipožární jsou též stropní podhledy a nechybí ani odvětrávání,“ vyjmenovávají projektanti některá z použitých ochranných opatření.

Ve finále dělníci dobudují interiéry Průmyslového paláce. „Dokončíme podlahy, čisté povrchy, omítky. Zkompletujeme elektrozařízení, světla a podobně,“ řekl David Čech.

Projektanti nezapomínají na žádné detaily, platí to také o fasádě. Tu doladí až do nejmenší „kudrlinky“ v různých odstínech okrové a dalších barev. Ty tak mají připomenout původní vzhled paláce z 90. let 19. století. Významnou pozornost věnuje projekt i originálním historickým prvkům.

Například pracovníci odvezli 120 kusů dveří a demontovali 530 kovových větracích mříží. Renovace pasířských prvků, které se nacházejí na stropě střední haly, hodinové věži nebo například na čtyřech věžích střední haly, se uskutečnila zhruba v deseti dílnách, kde se na práci podílelo kolem 50 lidí.

„Věřím, že žádné další negativní překvapení nás už při rekonstrukci Průmyslového paláce nečeká,“ řekl David Čech. Rekonstrukce totiž měla původně skončit letos, technický stav objektu si však vynutil rozsáhlejší stavební zákrok, než se původně předpokládalo.

Nové problémy měli totiž stavebníci například s nekvalitní železobetonovou konstrukcí, vestavěnou do areálu v 50. letech 20. století, základy střední haly a podobně.

Uprostřed změn

Oheň poničil část Průmyslového paláce na podzim 2008. Jeho obnova odstartovala na počátku roku 2022. Budova vznikla pro potřeby zemské výstavy roku 1891, v 50. letech 20. století se dočkala úprav pro potřeby Sjezdového paláce.

Mění se ovšem nejen Průmyslový palác, ale také bezprostřední okolí Výstaviště a Stromovky. Přibližně 200 metrů od paláce vzniká na nedávno vztyčené estakádě nová železniční zastávka Praha-Výstaviště, umístěná mezi Holešovickým hřbitovem a Královskou oborou.

Ta by měla být dokončena na podzim letošního roku v rámci přestavby trati z centra metropole na Letiště Václava Havla a dále do Kladna. Dělníci budou až do letošního podzimu také pracovat na rekonstrukci komunikace mezi Výstavištěm a Nádražím Holešovice.