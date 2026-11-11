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Výstavba východní části Pražského okruhu pokračuje naplno. Podívejte se na video

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  17:21
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Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo nové, říjnové video výstavby úseku 511 Pražského okruhu (Běchovice–D1) v délce 12,6 kilometru. Práce pokračují naplno a drží se stanoveného harmonogramu. Činnost na této šestipruhové komunikaci zahájená v prosinci 2024 bude pokračovat i přes zimní měsíce, přičemž se zprovozněním se počítá na přelomu let 2027 a 2028.

Stavba už se výrazně rýsuje v krajině a práce probíhají současně na několika klíčových částech trasy. Vzniká na ní celkem 19 mostů, u kterých nyní probíhá armování, bednění a betonáž pilířů a opěr. Na některých objektech už jsou osazeny nosníky a budují se nosné konstrukce. Součástí úseku je také 242 metrů dlouhá estakáda přes údolí Říčanského potoka.

Dělníci intenzivně pracují na dvou hloubených tunelech. Kratší tunel Dubeč (275 m) převede přes okruh silnici Dubeč–Koloděje spolu s biokoridorem. Druhým objektem je tunel Na Vysoké.

ŘSD v prosinci zprovozní nadjezdy přes Pražský okruh mezi Ořechem a Slivencem

Výrazný pokrok je viditelný v místech budoucích křižovatek, zejména u nové útvarové MÚK Dubeč. Na stávající MÚK Českobrodská zůstane po dohodě s městskou částí Běchovice zachováno napojení pro sjezd a nájezd z jihu.

V hlavní trase probíhají rozsáhlé výkopy v hlubokých zářezech, sypání násypů a příprava podloží. Vytěžená zemina ze stavby D0 511 i ze sousední přeložky silnice I/12 se průběžně ukládá do budovaných ochranných zemních valů.

Z ptačí perspektivy. Stavba Pražského okruhu mění východ města k nepoznání

Kromě samotného dálničního tělesa postupují také úpravy navazující infrastruktury. Aktuálně dochází k přeložení provizorní dvoukolejné železniční trati z Prahy do Českých Budějovic zpět do její finální polohy. Většina přeložek sítí se již dokončuje, přičemž přeložky vysokotlakých plynovodů jsou zcela hotové.

Stavební činnost si vyžádala dílčí dopravní opatření na okolních komunikacích v okolí Běchovic a Dubče. Konkrétní mapy uzavírek zveřejňuje například Městská část Praha-Běchovice a Městská část Praha-Dubeč.

Stavba mostu nad Pražským okruhem mezi pražskými Kolovraty a Říčany (září 2026)
Pražský okruh mezi Běchovicemi a D1 roste před očima. A ani přes zimu se stavba nezastaví.
Stavba Pražského okruhu (září 2026)
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a výstavba mostu přes Říčanský potok. (22. října 2025)
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