Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

„Průměrná doba pro získání stavebního povolení pro developerský projekt v Praze je osm až deset let, PDS nemá žádné legislativní či jiné výhody. Navíc, na rozdíl od soukromého sektoru, se musí PDS vždy a v každé fázi přípravy projektů vypořádat s neuvěřitelnou složitostí agendy a právního prostředí, které jsou spojené se zadáváním veřejných zakázek,“ podotkla mluvčí PDS Markéta Miková.
|
Vlastnit byt je beznadějné, mladá generace ani v párech nemá na hypotéku
„Například na jednom ze stavebních úřadů dosud nebyl ani po více než čtrnácti měsících od podání na stavební úřad spis přidělen referentovi,“ upozornila Miková.
PDS loni v červnu požádala o stavební povolení pro prvních 450 bytů. Společnost očekává, že je dostane do konce letošního roku. Samotná PDS ale následně byty nestaví. Hospodaří s přidělenými městskými pozemky a na výstavbu je připravuje.
Poté co pražské zastupitelstvo PDS v roce 2020 založilo, společnost začala provádět architektonické studie a zhruba po roce vypsala výběrová řízení na firmy, které vypracují projektové dokumentace. Před třemi lety se začalo projektovat.
V Jalovém Dvoře bude 40 bytů
Nejblíže začátku výstavby je v současnosti projekt Jalový Dvůr na Nových Dvorech. Tam by mělo vzniknout 40 bytů. „Pokud bude vydáno povolení, vybrán stavebník a realizace začne v roce 2026, je – s ohledem na konstrukční systém – teoreticky možné jeho dokončení do konce roku 2027,“ přiblížila Miková.
Z dalších projektů mají nejblíže k realizaci bytové domy v Praze 5. Konkrétně v ulici Peroutkova se počítá s domem s 50 nájemními jednotkami. V ulici V Botanice poblíž křižovatky Anděl má stát dům s 56 byty a na Novém Zlíchově pod Dívčími hrady bude podle plánů o 25 bytových jednotek více.
Ke stávajícím 250 magistrátním bytům má díky PDS za dekádu přibýt šest až osm tisíc bytů. Městské části v současnosti spravují 22 586 bytů a v nejbližší době jich plánují postavit více než 163.
|
Místo úřadů budou v Letňanech byty. Praha plánuje novou čtvrť pro 50 tisíc lidí
Praha 3 chce budovat obecní byty U Červeného dvora v Třebešíně. „Jde o výstavbu tří bytových domů se sociální vybaveností v parteru s celkovou hrubou podlažní plochou necelých 10 tisíc m² ,“ přiblížil mluvčí radnice Petr Habáň. Výsledky architektonické soutěže budou známé v listopadu.
Praha 6 bude stavět bytové domy v Rakovnické ulici v Ruzyni. „Mělo by zde vzniknout 44 startovacích bytů o velikosti 1+1 a 2+1. Jedná se o tři bytové domy včetně školky. Odhadované náklady jsou okolo 170 milionů korun s tím, že počítáme s využitím dotací, případně i úvěru,“ řekl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Nyní chystají žádost o stavební povolení.
U nádraží Podbaba plánuje šestá městská část PPP bytový projekt, kdy si s developerem rozdělí 45 až 55 bytů.
Praha 7 by do konce letošního roku měla mít čtyři nové půdní byty v ulici U Studánky. „Zároveň připravujeme výstavbu nového městského domu na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou, kde vznikne přes 60 malometrážních bytových jednotek,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (Praha sobě).
Praha 12 chystá obecní výstavbu v Modřanské ulici. „Vznikne bytový dům s 29 byty a také tři nové prostory pro obchody a služby, které oživí přízemí domu. Stavební povolení by mělo být vydáno do poloviny října, následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše podle plánu, stavba začne na začátku roku 2026 a dokončení se očekává přibližně za rok a půl,“ informoval radní pro investice Prahy 12 Jan Chalupný (TOP 09).
|
Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce
Praha 4 podle svého radního pro územní rozvoj a výstavbu Patrika Opy (ODS) zatím pozemky, na kterých by mohly stát byty pro mladé rodiny, hledá.
Výstavbě obecních bytů by mohla napomoci změna ve fungování fondu Rozvoje dostupného bydlení. V něm je půl miliardy korun. Tyto peníze magistrát získal z prodeje bytů, které nesvěřil městským částem. Pražští zastupitelé minulý týden schválili, že městské části budou moci z fondu čerpat peníze i na projektovou přípravu bytů. Dosud šly tyto finance například na výkup pozemků, rekonstrukci bytů nebo přestavby objektů na dostupné bydlení.
Nástavby a rekonstrukce
Do nové výstavby se nebude pouštět Praha 1, 2, 5, 8 a 10. První a druhé městské části třeba chybějí volné parcely, a proto se rozhodly pro opravy nebo půdní nástavby.
„Nyní probíhá rekonstrukce a modernizace dvou bytových domů v Hybernské a Černé ulici. Hotovo by mělo být v roce 2026,“ sdělila mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
Praha 2 připravuje projektovou dokumentaci, aby mohla v bytovém domě ve Francouzské ulici přistavět dvě a půl podlaží. V plánu je podle mluvčí radnice Andrey Zoulové také výstavba bytů v Bělehradské ulici, které nahradí supermarket. Za 500 milionů korun vznikne 35 bytových jednotek a v přízemí obchodní pasáž s novým supermarketem. Začít stavět by se mohlo do tří let.
|
Na stavební povolení čekají téměř rok i déle. Na digitalizaci už padlo 182 milionů
„Dalších více než 25 bytů plánuje Praha 2 vybudovat v letech 2025 až 2030 v půdních prostorách a nástavbách, které vzniknou při rekonstrukcích bytových domů v ulicích Jugoslávská, Bělehradská, Korunní, Vinohradská, Sarajevská a Lípová,“ řekla Zoulová.
Praha 8 chce byty pro mladé
Místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO) považuje nástavby a rekonstrukce stávajících bytů za nejrychlejší opatření proti bytové krizi.
„Jako perspektivní cesta se nám jeví možnost nástaveb našich nemovitostí, jejichž výhodou je, že nepotřebujeme pozemky a cena je příznivá. To je další z možných cest navýšení našeho bytového fondu, které nebude trvat roky. Opravy nevyužívaných bytů jsou rychlá opatření, ta dlouhodobější je příprava nových projektů,“ konstatoval Radomír Nepil.
Praha 8 počítá s rekonstrukcí 31 bytů, které nabídne mladým rodinám samoživitelkám a seniorům za výrazně nižší než tržní nájemné.