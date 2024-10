Medaile, vzácný dres i pochodně. V Národním muzeu začíná olympijská výstava

Sto let ho rodina Mahrerova ukrývala jako nejcennější poklad a vzpomínku. Červeno-bílý pruhovaný dres s československou vlajkou měl na sobě fotbalista Paul Mahrer na olympiádě v Paříži v roce 1924. Jeho nositel skončil v Terezíně a po válce emigroval do USA. Odtud dres Mahrerovi vnuci přivezli zpět do Česka. Nejen osud Paula Mahrera a jeho dresu připomíná nová výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu.