Stovky lidí stojí frontu u Národního muzea, končí unikátní výstava

  14:09
Unikátní výstava 100 pokladů, 100 příběhů v pražském Národním muzeu v poslední den letošního roku končí. Před budovou se od rána tvoří fronta těch, kteří se na expozici ještě chtějí na poslední chvíli podívat. Budova muzea zavírá v 17 hodin.
Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...

Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea na končící výstavu vzácných pokladů ze sbírek čínských císařů nazvanou „100 pokladů, 100 příběhů“. (31. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...
Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...
Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...
Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...
Lidé před hlavní budovou Národního muzea v horní části Václavského náměstí stojí ve frontě od rána, muzeum otevřelo v 10 hodin. Neodradilo je ani zimní počasí a teploty pod bodem mrazu. Prohlédnout si výstavu mohou do 17 hodin.

Čekací doba na vstup do budovy je několik desítek minut. Lidé spořádaně stojí ve frontě, která místy dosahovala několik desítek metrů.

„Zájem o výstavu nás pochopitelně těší a předpokládáme, že se dostane na všechny,“ řekla iDNES.cz mluvčí muzea Kristina Kvapilová. Zřízenci pouští návštěvníky do budovy kyvadlově vždy poté, co jiní z muzea odchází.

Zájem o výstavu muzeum těší. „Reakce na ni máme pozitivní, líbila se,“ dodala Kvapilová s tím, že tato výstava je završením letošních tří velkých výstav – v březnu to byla výstava Čingischán, později muzeum představilo 3,2 milionu let staré fosilie starých předků člověka pojmenované Lucy a Selam.

Výstava 100 pokladů, 100 příběhů je v Praze k vidění od září. Vystavené předměty jsou zapůjčené z Národního palácového muzea v Tchaj-pej. Muzejní sbírky pocházejí především ze sbírek čínských císařů. Představují předměty umění a uměleckého řemesla z celého období čínské historie.

„Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění – nádherná řezba Hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jadeitu,“ popsal v září při zahájení výstavy ředitel muzea Michal Lukeš.

Mistrovské dílo o průměru asi 20 centimetrů umělec vyřezal z jednoho kusu jadeitu přirozených barev, smaragdově zelené a šedavě bílé. Ve staré Číně tato barevnost symbolizovala jemnost a čistotu charakteru. Do tmavě zelených listů ukryl kobylku s dlouhými tykadly a saranče.

Tento ikonický předmět, přirovnávaný svou popularitou k Moně Lise, je vrcholným zážitkem výstavy, v níž se společně s ním představují desítky dalších vzácných artefaktů z císařských sbírek – od nefritových a jadeitových plastik přes porcelánové a skleněné mistrovské kusy až po svitky, kaligrafie či impozantní sochy lvů.

Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko

ilustrační snímek

Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji eviduje dokonce zvlášť. Meziroční nárůst byl letos 26 procent. Žáci se v online prostoru...

30. prosince 2025

Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)

U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná...

30. prosince 2025  14:10

