Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Jan Bohata
  12:00
Ve znamení 230 let od ustanovení Společnosti vlasteneckých přátel umění se uskuteční letošní sezona v Národní galerii. Ta návštěvníkům nabídne méně výstav a programů, než bývali z uplynulých let zvyklí. Přesto se mohou těšit již od počátku února na několik novinek, počínaje výstavou Otevřeno 230 let. Podzimním vrcholem se stane expozice o Anně Jagellonské.
Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále...

Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále přetrvává. Připomene to také plánovaná listopadová výstava ve Veletržním paláci Proti proudu. V rámci expozice návštěvníci uvidí dílo Evy Švankmajerové Před válkou. | foto: NGP

Historie obrazárny. Jedním z míst, kam mohli uměnímilovní Pražané zajít do...
8 fotografií

Za omezenější nabídkou výstav a programů v Národní galerii Praha (NGP) stojí ekonomické důvody.

Upadající veřejný vkus v provinčním městě nad Vltavou se rozhodli napravit patriotičtí aristokraté a vzdělaní Pražané před 230 lety, ve čtvrtém roce vlády císaře a krále Františka I. Konkrétní podobu získala vize osvícených šlechticů, například Františka Josefa ze Šternberk-Manderscheidu, Františka Antonína Kolowrata-Novohradského a dalších osobností Společnosti vlasteneckých přátel umění, 5. února 1796 otevřením obrazárny.

Národní galerie Praha uvádí laureáty Chalupeckého ceny a retrospektivu Veselého

Tuto událost si budou moci návštěvníci připomenout pomocí fotografií v prostorách Korza Veletržního paláce od počátku února na výstavě Otevřeno 230 let.

Historie obrazárny. Jedním z míst, kam mohli uměnímilovní Pražané zajít do obrazárny, bylo v roce 1896 Rudolfinum.

Další slavnostní výstava se zaměří na představení samotných sbírek. „Přibližně sedmdesát exponátů ze všech pěti našich sbírek v deseti kapitolách objeví návštěvníci na výstavě NGP 230,“ zve na další akci Veronika Hulíková, kurátorka této výstavy, která začne v rámci expozice 1796–1918 Umění dlouhého století na konci března. Tento měsíc bude také patřit ukázce děl z Bienále UMPRUM-Generace Z.

Proti proudu

Podzim letošního roku ve výstavních sálech připadne surrealistům a Anně Jagellonské. Výstavu o české královně, choti Ferdinanda I. a zajímavé postavě evropských dějin, galerie pořádá k 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn a vzniku habsburské monarchie ve střední Evropě.

Návštěvníci se mohou těšit na více než dvě stovky špičkových artefaktů, zapůjčených z prestižních muzeí a galerií ve Vídni, Krakově, Berlíně a dalších. K vidění bude Albrecht Dürer, Tizian, Lucas Cranach a další. NGP Annu Jagelonskou představí třetí říjnový týden ve Valdštejnské jízdárně.

Nový skvost pro Karlín. V Invalidovně vznikne galerie i sál za dvě miliardy

Expozice „Proti proudu. Skupina surrealistů. 1934–2024“ na konci listopadu připomene, jakou roli sehrála metropole od 30. let v tomto svébytném uměleckém směru.

„V roce 1935 Spolek výtvarných umělců Mánes uspořádal první výstavu skupiny surrealistů v ČSR. V Praze byl poté vydán první Mezinárodní bulletin surrealismu,“ uvedla kurátorka Anna Pravdová. Návštěvníci se také dozvědí, že surrealistická skupina v Česku zůstává aktivní.

Nákladný provoz omezuje akce

Součástí nabídky NGP jsou také různé doprovodné akce, komentované prohlídky či programy pro školy a rodiny. Kompletní program, který galerie letos nabídla, je o něco skromnější, než jsou návštěvníci zvyklí.

Akce NGP v roce 2026

  • 6. února 2026 – 3. ledna 2027, Otevřeno 230 let: výstava se koná v Korzu Veletržního paláce. Představí mezníky její historie.
  • 26. března 2026 – 3. ledna 2027, NGP 230 let: Desítky exponátů ze všech pěti sbírek galerie představí její historii. Uskuteční se ve Veletržním paláci v rámci expozice 1796–1918 Umění dlouhého století.
  • 23. října 2026 – 28. března 2027, Anna Jagellonská (1503–1547) Královna na prahu nové doby: Vrcholná akce se bude konat ve Valdštejnské jízdárně.
  • 26. listopadu 2026 – 25. dubna 2027, Skupina surrealistů. 1934–2024: Výstavu návštěvníci najdou ve Veletržním paláci.

    Kompletní program je zveřejněn na www.ngprague.cz.

„Důvodem je, že příspěvek od ministerstva kultury je stále stejný, ale hodnota peněz, se kterými hospodaříme, výrazně klesá a podstatně se zvyšují ceny energií. Více než 80 procent našeho provozního rozpočtu jde na základní provoz našich šesti pražských objektů, ochranu děl a péči o ně,“ vysvětlila Alicja Knastová, generální ředitelka NGP.

Do výstavních projektů instituce v roce 2019 investovala 110 milionů korun, přibližně 23 procent celkových nákladů. „V roce 2025 jsme mohli vynaložit na výstavy pouze 54 milionů korun, tedy jen 11 procent,“ uvedla Knastová.

NGP má rozpočet přibližně půl miliardy korun, z výstav loni získala 48 milionů. Vedení instituce nechce situaci řešit na úkor milovníků umění a zvedat ceny vstupného.

Nový depozitář i Dürer

Výjimečnou investici, na kterou galerie dostala dotaci od ministerstva kultury, představuje nový depozitář v Jinonicích. Půjde o historicky první a největší budovu určenou přímo pro potřeby galerie, která bude ojedinělá i v evropském měřítku.

„Letos chceme vysoutěžit dodavatele stavby,“ dodala Knast. Hotovo by mělo být za dva či tři roky s náklady 2,2 miliardy korun. NGP také řeší, co se stárnoucím Veletržním palácem. Náklady na obnovu se odhadují na šest miliard korun.

Geometrie, ze které jde hlava kolem. Na Kampě zahájili výstavu Pavla Rudolfa

NGP plánuje také mimořádný restaurátorský zásah. Jedná se o renovaci kultovní Dürerovy Růžencové slavnosti. Galerie tento zásah detailně zkonzultuje s týmem světových expertů.

Vstoupit do diskuse

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Bohnická nemocnice chce za půl miliardy vybudovat centrum pro děti, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Psychiatrickou nemocnici Bohnice. (6....

Psychiatrická nemocnice Bohnice chce za téměř půl miliardy korun vybudovat centrum dětské psychiatrické pomoci, řekl po její návštěvě premiér Andrej Babiš z ANO. Případ loňského útěku pacienta, který...

6. února 2026  11:01

Policista střelil muže padajícího z okna, stíhají ho za nepřiměřený zásah

Zabarikádoval se, protože měl z policie hrůzu. Rodina zastřeleného: Všem...

Za loňský zákrok v pražských Ďáblicích, kde agresivní muž pronásledoval svoji ženu s nožem a zabarikádoval se v bytě, hrozí jednomu z policistů až 16 let vězení. Podle vyšetřovatelů na pachatele...

6. února 2026  10:05

