Po stopách Egypta. Tutanchamonova hrobka je v Letňanech přesně tak, jak ji objevili

Výstava je uspořádaná jako naprosto přesná kopie hrobky přesně ve stavu, v jakém ji Carter před 102 lety nalezl. A to včetně více než tisícovky mimořádně věrohodných replik artefaktů z faraonova zlatého pokladu, který čítal na 5,5 tisíce předmětů.

„Zažijete nádheru a také dokonalé řemeslné zpracování všech předmětů z faraonova pokladu. Stále nás fascinuje neuvěřitelně spletitý kulturně náboženský odkaz, který světu tento mladičký faraon přinesl. Některá jeho tajemství zůstávají i po tisících letech neodhalena,“ sděluje Květa Havelková, mluvčí pořadatelské společnosti JVS trade group.

Ráj vykradačů hrobů

Ve výstavní hale se nachází všechny místnosti původní hrobky. Na stavu přístupové chodby už Carter poznal, že prostory navštívili vykradači hrobů, a to především na nově zazděných pečetí na dveřích.“Hrobka byla vykradená krátce po jeho smrti hned dvakrát. Odhaduje se, že takto zmizelo až 90 procent všech šperků.

Desítky předmětů navíc z hrobky odnesli bez katalogizace i po jejím nalezení. Po světě tak nyní mohou kolovat desítky artefaktů. Předpokládá se totiž, že Carter musel obdarovat sponzory svého bádání,“ popisuje český egyptolog Miroslav Bárta.

Dále se v hrobce nacházel přístěnek, který vykradači zanechali v katastrofálním stavu, pokladnice a předsíň, kde probíhala mumifikace.

Středobodem celé přehlídky jsou předměty z pohřební komory, tedy z místa, kam Egypťané uložili svého zesnulého panovníka. Samotná mumie byla mimořádně dobře chráněná. Sarkofág se skládal z vnější, střední a vnitřní rakve, přičemž například poslední jmenovaná byla vyrobená z ryzího zlata, váží přes 110 kilogramů a tvoří nejvelkolepější kousek z celého pokladu.

Sarkofág s mumifikovaným panovníkem byl pak umístěný do celkem čtyř velkých schrán, které bylo díky jejich rozměrům – vnější měřila 5krát 3,2 metru – potřeba označit, nanosit do hrobky a postupně je jednu po druhé poskládat kolem rakve.

Všech těchto sedm částí faraonova posmrtného lůžka je na výstavě seřazeno vedle sebe od největší po nejmenší. Celé místnosti dominuje zlatá Tutanchamonova maska.

Mezi další artefakty patří třeba faraonův trůn, nádoby na ukládání orgánů, takzvané kanopy, nebo zlatý vůz. „Tato výstava je naprosto unikátní. Lidé sem mohou přijít a vidět kopie, které vypadají naprosto stejně jako jejich originály. A některé z nich nikdy neopustily Egypt. Například faraonova zlatá maska,“ zdůrazňuje přední světový egyptolog a bývalý generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta Zahi Hawass.

Holt českým archeologům

Poctu vzdává výstava i objevům českých archeologů. V samostatné galerii mohou lidé vidět exponáty ze sbírek Národního muzea, mimo jiné skutečnou starověkou rakev.

Kdo by prahl ještě po větší autentičnosti než mu nabízí vystavené poklady, čeká na něj cesta přímo do hrobky. „Aby mohl každý pocítit sílu tohoto mystéria na vlastní kůži, připravili jsme pro návštěvníky rozšířenou realitu, díky které se v imerzivní části doslova ocitnete uvnitř starobylé hrobky,“ vysvětluje Havelková.Výstava je otevřena denně od 9 do 19 hodin a o víkendech od 9.30 do 19 hodin, a to až do konce června.