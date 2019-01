Na svatební happening v pražských Vysočanech přišly desítky lidí

Návštěvníci se mohou přijít podívat na zajímavé možnosti, které lze pro svatební den využít. Ať už se jedná o zajímavé jídlo, dodávku s proseccem či zajímavé svatební róby a doplňky.

Třetí ročník akce láká návštěvníky na netradiční a originální nápady. Čemu se naopak chtěli organizátoři vyhnout, jsou neustále se opakující šablony. „Podporujeme nadšení a rozhodnutí snoubenců vymanit se ze ztuhlého pojetí pořádání svateb,“ uvádí organizátoři na Facebooku události.

V letošním roce se na happeningu prezentují jak známá jména z předešlých let, tak noví dodavatelé. Pozvání přijali například svatební studio Yes & Yes, Lelí’s Cupcakes, Zorya či Sobje. Svůj catering letos představí například Sweet & Pepper Days a dokumentaristické schopnosti předvedou Puf creatif či Everbay.