Nápor uprchlíků se snížil, přesto hledá centrum ve Vysočanech dobrovolníky

„Pokud nám chcete přijít do asistenčního centra pomoc, umíte ukrajinsky nebo rusky, rozhodně přijďte. Dobrovolníci jsou opravdu stále potřeba, bez vás to nezvládneme,“ vyzval lidi pražský primátor Zdeněk Hřib.

Stát by podle něj měl také vytvořit databázi prověřených ubytovatelů pro dlouhodobé ubytování. „Snažíme se přesouvat lidi do dlouhodobých ubytování, a to i do jiných krajů,“ řekl Hřib. „Musíme si být jistí, že tu Ukrajinci budou mít dobré životní podmínky,“ dodal.

Centrum je na nové adrese otevřené od čtvrtka, přes velikonoční svátky od pátku do pondělí pak odbavilo 1012 lidí, z toho pro 242 zajistilo ubytování a 293 lidí hasiči odvezli do center v jiných krajích. V úterý už centrum odbavilo 989 lidí. Celkem na KACPU PRAHA bylo od začátku odbaveno 74 684 uprchlíků.

„Nevznikají žádné problémy, žádná bezpečnostní rizika a centrum funguje ve stejném gardu, jako fungovalo na Praze 4,“ komentoval také ředitel krajského ředitelství policie Petr Matějíček.

Tuberkulóza se mezi Ukrajinci nešíří

Pražská záchranná služba podle jejího ředitele Petra Koloucha zvládá počty uprchlíků bez problémů. „V tuto chvíli se jedná o lidi chronicky nemocné, často i s postcovidovým syndromem. Stále vozíme kolem 30 covid pozitivních pacientů během 24 hodin,“ řekl. Všichni lidem, kteří potřebovali péči, ji bez problémů dostali v pražských nemocnicích, které byly na ukrajinské pacienty připravené. „Velmi nám pomáhají také UA pointy, navíc i na Hlavním nádraží stojí hlídka mediků,“ dodal.

Kolouch vyvrátit také fake news ohledně tuberkulózy, která v posledních týdnech kolovala ve společnosti. „Nedochází k žádné eskalaci tuberkulózy na našem území mezi uprchlíky,“ ujasnil ředitel.

Centrum je v provozu denně od 7.00 do 21.00 hodin. Společnost Central Group poskytla městu bývalé sídlo Komerční banky ve Vysočanech bezplatně a uhradí i náklady na vytápění a elektřinu. Důvodem stěhování jsou již nasmlouvané akce v Kongresovém centru Praha včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii.