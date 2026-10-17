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Padlý vysílač v Liblicích láká davy. Totální chaos, líčí šéf demoliční firmy

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  13:36
Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)

Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)
Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)
Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)
Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)
45 fotografií
Místo demolice rozhlasového vysílače v Liblicích na Českobrodsku láká desítky lidí. Podle spolumajitele demoliční firmy Kovo-Central Jakuba Hudece ale někteří nerespektují zákaz vstupu, vozí si vlastní brusky a ztěžují práci strojům. Mluví přímo o „chaosu“.

„Je to hrozné. My jsme sice vydali výzvu, že po předchozí domluvě lidem kousek suvenýru věnujeme, ale stal se z toho totální chaos. Přes noc je tu třeba 150 lidí,“ popsal pro iDNES.cz spolumajitel demoliční společnosti Kovo-Central Jakub Hudec.

Ačkoliv zájemcům, kteří firmu kontaktují například e-mailem, pracovníci kousky oceli sami odříznou, většina lidí si podle něj bere materiál na vlastní pěst. „Lidé si nosí vlastní flexy. I přesto, že je to tu celé zadělané a platí tu zákaz vstupu, prolézají křovím. Organizovaně tu kradou, nikoho se neptají a lezou nám pod bagry, když pracujeme,“ tvrdí Hudec.

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Nájezdy se podle něj týkají stovek lidí denně a staveniště se stává terčem organizovaných skupin. „Řešíme to nonstop s policií, která sem jezdí každou půlhodinu. Včera v noci tu byla organizovaná parta, která ukradla součástky k autogenním soupravám, ukradli klíče od bagru a klíče od našich osobních aut. Jakmile strojník odejde na pauzu, čekají na to skupiny lidí,“ líčí spolumajitel firmy.

Redakce iDNES.cz policii oslovila. „Firma si na ostrahu objektu najala soukromou bezpečnostní agenturu, my řešíme především dopravní situaci, protože řidiči neustále parkují na silnicích první třídy. Pokud se v místě cokoli děje a pracovníci agentury si nevědí rady nebo tam dochází k jakémukoli rozkrádání, mají to oznámit na linku 158 a my situaci budeme okamžitě řešit. Žádné takové oznámení ale do této chvíle nemáme a šéf územního odboru o ničem nevěděl,“ sdělila v sobotu odpoledne policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

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Demoliční firma posílila ostrahu i pracovní směny. „Snažíme se zmenšit plochu, na které pracujeme, ale je to složité. Jedeme na dvě směny, noční i denní, a jenom teď je tu v okolí kolem stovky lidí. Do konce října to ale chceme mít hotové,“ dodává Hudec.

Na místo se ovšem přijíždějí podívat i turisté, kteří si chtějí trosky ikonického vysílače „pouze“ vyfotografovat nebo prohlédnout zblízka.

Stožáry vysoké 355 metrů, které byly nejvyšší stavbou v Česku, padly ve čtvrtek v 11:15 hodin po odpálení čtyř kilogramů semtexu.

15. října 2026
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