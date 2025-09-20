VIDEO: Horolezci v akci. Kvůli sanaci vyšehradské skály uzavřeli tunel pod ní

Nutnost nového zabezpečení skály vyvolal pohyb způsobený bouřkou, magistrát následně nechal masiv zkontrolovat odbornou firmou, která doporučila instalaci nových bezpečnostních sítí. DPP na místě také v sobotu vyměňuje tramvajové koleje.
Omezení budou platit i o následujícím víkendu, tunel však bude otevřen pro všechny druhy dopravy, ale pouze po tramvajových kolejích a za snížené rychlosti.
Vyšehradská skála se nachází v Praze 2 na pravém břehu Vltavy a stojí na ní hradiště a pevnost Vyšehrad. Na vltavském nábřeží skálou od počátku 20. století prochází tunel pro auta, tramvaje, pěší a cyklisty, propojuje Podskalí v Praze 2 s Podolím v Praze 4.