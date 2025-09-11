„Člověk se snaží kultivovat prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, pak přijde někdo z TSK a udělá tohle... Výsledkem je nadbytečné značení a poškozená památka, která navíc není ve správě TSK,“ uvedl na sociální síti Kučera.
Po komunikaci mezi NKP Vyšehrad a úřadem dopravy pro Prahu 2 se zjistilo, že chyba se stala kvůli zastaralému pasportu TSK, který eviduje veškerá dopravní značení na určitém území a slouží tak jako pomyslná mapa údržby tohoto značení v dalších letech.
TSK obnovilo stav, který mapoval pasport z roku 2007, kdy žluté čáry vznikly paradoxně na popud tehdejšího vedení Národní kulturní památky (NKP) Vyšehrad.
„Stala se chyba, v roce 2007 z popudu naší organizace zde byly nakresleny tyto čáry, ovšem v roce 2017 byla tato úprava zrušena a TSK nyní obnovilo značení, které již bylo zrušeno,“ uvedl pro iDNES.cz Kučera.
Redakce se žádostí o vyjádření k situaci oslovila i TSK, stanovisko však zatím nepřišlo.
„Kdo by parkoval přímo v bráně?“
Problémem není pouze fakt, že se jedná o národní kulturní památku, ale také samotné místo značení. „Považujeme vyznačení žlutých čar za nadbytečné – je těžko představitelné, že by někdo chtěl parkovat přímo v průjezdu brány,“ dodal ředitel NKP Vyšehrad.
O týden později i díky rychlému zásahu ze strany úřadu městské části Praha 2 a radnímu Tomáši Halvovi již mohl ředitel komunikovat optimističtěji. „Mám dobrou zprávu. Vodorovné značení, které se minulý týden objevilo v Táborské bráně, bude do dvou týdnů ručně odstraněno,“ uvedl minulý týden na Facebooku.
Vznikne manuál kultivovaného značení
Ačkoliv se jedná o nedorozumění, žluté vodorovné značení v Táborské bráně poukazuje na jeden z problémů, kterému hlavní město již dlouhou dobu čelí – přemíře dopravního značení a příslušného technického zařízení, které zahlcuje veřejný prostor a to mnohdy i nelogicky. Příkladem jsou proslulé žlutočerné citybloky nebo červenobílé zábradlí pro chodce.
V současnosti se touto problematikou zabývá Institut plánování a rozvoje, který by měl v budoucnu představit tzv. Manuál kultivovaného dopravního značení, který by měl Praze ulevit od přílišného vizuálního smogu dopravního značení.