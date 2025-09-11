Žluté čáry hyzdí bránu na Vyšehradě. Kdo by v ní parkoval, odmítá je ředitel

Na rušivé žluté vodorovné dopravní značení protínající historickou Táborskou bránu na Vyšehradě upozornil na sociálních sítích vyšehradský ředitel Petr Kučera. Při následné komunikaci s dopravním odborem Prahy 2 a Technickou správou komunikací hlavního města vznikla dohoda, že v září bude značení ručně odstraněno.
„Člověk se snaží kultivovat prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, pak přijde někdo z TSK a udělá tohle... Výsledkem je nadbytečné značení a poškozená památka, která navíc není ve správě TSK,“ uvedl na sociální síti Kučera.

Pruh jen pro odvážné? Kříží se s odbočkou pro auta, cyklisté raději volí chodník

Po komunikaci mezi NKP Vyšehrad a úřadem dopravy pro Prahu 2 se zjistilo, že chyba se stala kvůli zastaralému pasportu TSK, který eviduje veškerá dopravní značení na určitém území a slouží tak jako pomyslná mapa údržby tohoto značení v dalších letech.

TSK obnovilo stav, který mapoval pasport z roku 2007, kdy žluté čáry vznikly paradoxně na popud tehdejšího vedení Národní kulturní památky (NKP) Vyšehrad.

Žluté vodorovné značení protínající Táborskou bránu na pražském Vyšehradě. (8. září 2025)

„Stala se chyba, v roce 2007 z popudu naší organizace zde byly nakresleny tyto čáry, ovšem v roce 2017 byla tato úprava zrušena a TSK nyní obnovilo značení, které již bylo zrušeno,“ uvedl pro iDNES.cz Kučera.

Redakce se žádostí o vyjádření k situaci oslovila i TSK, stanovisko však zatím nepřišlo.

„Kdo by parkoval přímo v bráně?“

Problémem není pouze fakt, že se jedná o národní kulturní památku, ale také samotné místo značení. „Považujeme vyznačení žlutých čar za nadbytečné – je těžko představitelné, že by někdo chtěl parkovat přímo v průjezdu brány,“ dodal ředitel NKP Vyšehrad.

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

O týden později i díky rychlému zásahu ze strany úřadu městské části Praha 2 a radnímu Tomáši Halvovi již mohl ředitel komunikovat optimističtěji. „Mám dobrou zprávu. Vodorovné značení, které se minulý týden objevilo v Táborské bráně, bude do dvou týdnů ručně odstraněno,“ uvedl minulý týden na Facebooku.

Vznikne manuál kultivovaného značení

Ačkoliv se jedná o nedorozumění, žluté vodorovné značení v Táborské bráně poukazuje na jeden z problémů, kterému hlavní město již dlouhou dobu čelí – přemíře dopravního značení a příslušného technického zařízení, které zahlcuje veřejný prostor a to mnohdy i nelogicky. Příkladem jsou proslulé žlutočerné citybloky nebo červenobílé zábradlí pro chodce.

Prahu zaplevelují tisíce dopravních značek, řidiče často matou

V současnosti se touto problematikou zabývá Institut plánování a rozvoje, který by měl v budoucnu představit tzv. Manuál kultivovaného dopravního značení, který by měl Praze ulevit od přílišného vizuálního smogu dopravního značení.

