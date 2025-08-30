Silná bouřka uvolnila kameny vyšehradské skály, kontrolují ji specialisté

  17:44
Prudká bouřka v pátek večer uvolnila několik kamenů z pražské vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť, takže dopravu ani bezpečnost chodců neohrozily. Specialisté nyní skálu kontrolují, řekl v sobotu primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Prudká bouřka v pátek večer uvolnila několik kamenů z pražské vyšehradské skály. | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Bezpečnost Pražanů je pro nás absolutní prioritou. Proto jsme okamžitě reagovali a zajistili potřebné kontroly. Geologické práce pokračují, stejně tak jako monitorování oblasti,“ uvedl primátor. Dodal, že se dnes (v sobotu) chystá na místo práce zkontrolovat.

Vyšehradská skála se nachází v Praze 2 na pravém břehu Vltavy a stojí na ní hradiště a pevnost Vyšehrad. Na vltavském nábřeží skálou od počátku 20. století prochází tunel pro auta, tramvaje, pěší a cyklisty, který propojuje Podskalí v Praze 2 s Podolím v Praze 4.

