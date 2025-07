Terminál vysokorychlostní železnice vyhlížejí vesnice v jeho okolí s rozpaky

Přestupní uzel mezi Kořenicemi, Pučery a Bečváry bude součástí úseku VRT Střední Čechy a denně by měl odbavit téměř čtyři tisíce cestujících. Vítězem soutěže o jeho architektonicko-urbanistický návrh se stal český ateliér Boele. Porotu zaujal zejména dopravním řešením a citlivým zasazením do krajiny.

„Jsem rád, že právě forma otevřeného výběru vedla k návrhu, který promyšleně reaguje na potřeby dopravy 21. století a zároveň přirozeně zapadá do svého okolí. Terminál díky tomu nebude jen dopravním bodem, ale i novým impulzem pro celý region,“ prohlásil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nejprve řešte silnice, namítají

Architektonicky výrazná budova s terasovitým členěním přímo naváže na autobusový terminál i dvojici podchodů k nástupištím. Zatímco autobusová stání vzniknou na severovýchodní straně areálu, parkoviště P+R s kapacitou 280 míst se bude nacházet na opačné. Návrh rovněž počítá s odpovídajícím zázemím pro cyklisty a pěší.

„Díky své poloze se budoucí terminál Kořenice-Bečváry stane důležitým přestupním bodem mezi vysokorychlostní a regionální dopravou a zlepší spojení Kolínska a Kutnohorska s hlavním městem i dalšími částmi naší republiky,“ konstatoval ředitel Stavební správy VRT tratí SŽ Bazgier.

Výstavba terminálu má začít v roce 2030, ale v okolních obcích už několik let přemítají nad jeho benefity i nepříznivými dopady.

„Vznik tak velkého terminálu nás výrazně ovlivní, a to především během jeho samotné výstavby. Je proto nutné, aby Krajská správa a údržba silnic co nejdříve vyřešila dopravní situaci v naší obci. Denně tudy totiž projede zhruba devět tisíc aut, přičemž některé domy stojí ani ne metr od krajnice vozovky. Jenže s tím zatím nikdo nic nedělá,“ sdělila MF DNES starostka Kořenic Kateřina Ledašilová.

Ta si naopak pochvaluje přístup a komunikaci Správy železnic. „S jejich zástupci jednáme na dobré úrovni. Byla jsem navíc členkou závislé komise architektonické soutěže, takže požadavky naší obce jsem nechávala zanést do projektu,“ upozornila Ledašilová.

Nebudou pátrat, kde zaparkují

Také v Dolních Chvatlinách, jež budou od rozlehlého nádraží vzdálené pět kilometrů, si od nádraží slibují zejména pohodlnější veřejnou dopravu do metropole.

„Terminál bude pro občany určitě přínosem; zejména pro ty, co dojíždějí za prací do Prahy. Z Pučer by měla cesta trvat dvacet minut. Lidem tak odpadne hledání parkovacího místa u nádraží v Kolíně, což je největší problém,“ uvedl starosta Dolních Chvatlin Zdeněk Štika.

Představitel obce, pod kterou spadají i sousední Mančice a Horní Chvatliny, si však uvědomuje, že nic není zadarmo.

„Samozřejmě nám to přinese i negativa, například se tu zvýší provoz nákladní dopravy v době stavby terminálu i samotné vysokorychlostní tratě. Těžká auta budou navíc dovážet do Pučer stavební materiál z lomu v sousedních Libodřicích. Logicky tak naroste množství hluku i emisí,“ podotkl starosta Štika.

V Suchdole, odkud to budou mít lidé na přestupní uzel pět minut cesty autem, jsou k plánovanému terminálu ještě skeptičtější.

„Největší obavy máme z dopadů na vodní zdroje – Dobřeňský les a prameniště Švadlenky. Opakovaně jsme přitom upozorňovali na nedostatky studií, například pasportizace studní byla zcela nedostatečná. Obyvatelé nebudou mít z terminálu žádný přímý prospěch, zato ponesou důsledky jeho výstavby a provozu,“ řekla MF DNES starostka Suchdola Jana Rychlíková.