Lidé uctili československé výsadkáře, díky rozvolnění jich byly stovky

Pietu výsadkářům, kteří před 79 lety zahynuli v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje a mezi nimiž byli i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, tradičně zahájily slovenská a česká hymna.



Za doprovodu vojenské hudby poté položili věnce a květiny u okna krypty, ve které část parašutistů zemřela, například předseda Sněmovny Radek Vondráček, ministři Lubomír Zaorálek, Jana Maláčová nebo Jakub Kulhánek, náčelník generálního štábu Aleš Opata a zástupci Kanceláře prezidenta republiky. Pietě přihlíželo několik set lidí včetně chrudimských výsadkářů, z oken ji sledovali i studenti střední školy. Oproti zvyklosti z období před pandemií koronaviru se následně v chrámu nekonala mše.

„Je to jeden z nejdůležitějších okamžiků vůbec našeho odboje za druhé světové války,“ řekl ČTK a Českému rozhlasu Vondráček k událostem z jara 1942. Český národ má podle něj mnoho hrdinů, málo se o nich ale mluví. Ocenil, že oproti loňskému roku, kdy platila přísnější protiepidemická opatření, mohlo být dnes v Resslově ulici přítomno více lidí. „Je to hezčí, důstojnější, jsem moc rád, že se to takhle povedlo,“ poznamenal.

Oproti minulosti bylo dnes u krypty přítomno méně válečných veteránů a pamětníků, bojovníky z druhé světové války zastupoval příslušník 1. československého armádního sboru Miloslav Masopust. Podle tajemníka Československé obce legionářské Jiřího Filipa nebyli letos veteráni z druhé světové války jako diváci na akci pozváni. Důvodem bylo horké počasí i skutečnost, že válečných veteránů z druhé světové války již mnoho není.

„Jejich zdravotní stav je mnohdy tak složitý, že se už jen velmi vzácně účastní podobných akcí. Ale pochopitelně vždycky jsme rádi, když se to povede, jako se to dnes povedlo v případě pana generála Masopusta,“ řekl.

Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty ani postupný odchod pamětníků druhé světové války do budoucna připomínání hrdinství výsadkářů nezmění.



„Protože ta krypta je mementem historie českého státu. A to velmi silným mementem, o kterém občané České republiky vědí podstatně více věcí než třeba o dukelské operaci,“ poznamenal. „Je to obrovská ztráta, že ti lidé odcházejí, je to sice realita života, ale myslím, že se ten jejich odkaz bude posunovat dál,“ dodal. Vyzdvihl, kolik vojáků, kteří nebyli oficiálně pozváni, přišlo na základě vlastního rozhodnutí své předchůdce uctít. „Každá země potřebuje své hrdiny, protože svoboda není zadarmo, ta se nedá nikdy koupit, za tu se musí čas od času bojovat, a to nejenom na politické úrovni,“ dodal.

V kostele a kryptě před 79 lety zemřeli kromě Kubiše a Gabčíka také Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Josef Bublík a Jaroslav Švarc. Část z nich padla při obraně v chrámu, část zemřela v kryptě. Nejen jejich památku od roku 1995 připomíná přímo v cyrilometodějském chrámu umístěný Národní památník hrdinů heydrichiády.