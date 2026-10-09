Uvolnění nákladu z pod mostu oznámili pražští hasiči krátce před půlnocí ze čtvrtka na pátek.
„Máme vyproštěno! Další pokus se díky zapojení obou vyprošťovacích tanků a připojení externího hydropohonu podařil. Souprava je uvolněna z mostní konstrukce,“ uvedli na síti X.
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S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Samotné práce s odstraněním následků nehody ve Vídeňské ulici v Praze 4 začali hasiči ve čtvrtek po 9. hodině ráno, kdy k místu najel speciální vyprošťovací tank záchranného sboru. Tomu se ale po zapřáhnutí nepodařilo kamion dostat ven, následně nepomohlo ani přivolané nákladní auto.
Na kontinuálních záběrech streamu iDNES.cz bylo poté vidět, jak se hasiči snaží náklad, který se zaklesl do betonové mostní konstrukce, uvolnit i pomocí další techniky, některé jeho části se následně snažili odříznout.
Po několika hodinách práce se ale vyprošťovací tank porouchal a hasiči museli povolat náhradní techniku. Přijely nové tanky záchranného sboru ze Zbiroha a později odpoledne také z Přerova a po několika dalších hodinách byl tentokrát pokus úspěšný.
V místě navíc asistoval mohutný jeřáb firmy Švestka sloužící hlavně jako kotva použité hasičské technice.
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Doprava v místě nehody houstla, provoz tu celý den řídili policisté. Hasiči se také potýkali s mírně kuriozními situacemi, kdy museli museli vyzývat občany, aby nezahlcovali jejich telefonní linky a nesnažili se jim radit. „Všechna tato volání zatěžují tísňovou linku,“ žádali odpoledne.
Práce ale po uvolnění soupravy s nákladem nekončí, hasiči se bezprostředně po vyproštění nákladu pustili do rozebíracích prací, aby mohli celou soupravu dostat pryč.