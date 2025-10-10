Centrum Prahy bylo krátce bez elektřiny, hasiči vyprošťovali lidi z výtahů

Výpadek začal krátce po 11:30. „Výpadek už není, v tuto chvíli by mělo všechno svítit,“ uvedl pro iDNES.cz krátce po poledni Hanzelka. Potvrdil, že za krátkým výpadkem proudu, byla technická závada na rozvodně Střed, její příčinu nyní energetici zkoumají.
Obnovení dodávek elektřiny mezitím zajistili přepnutím směru napájení sítě, proud tak zabezpečují další rozvodny. Podle Hanzelky bylo rychlé řešení možné díky silnému zasíťování hlavního města.
„Přesné příčiny nyní zjišťuje poruchová četa, která je nyní na místě. Rozhodně to byl výrazně menší výpadek, než jsme zažili v létě. Tentokrát to bylo na straně Pražské energetiky, ale nic masivního. Trvalo to řádově několik minut, nanejvýš deset až dvacet minut byli zákazníci bez proudu,“ uvedl.
„Směr proudu jsme přepnuli jinudy, což v Praze je technicky možné, protože Praha má hustou síť napájení, takže v tuto chvíli by mělo být všechno v pořádku,“ ujišťoval Hanzelka.
Několik minut kvůli přerušeným dodávkám energie stála i tramvajová doprava v centru Prahy, krátkodobý zhruba pětiminutový výpadek postihl i metro. „V provozu tramvají se jedná o opakované krátkodobé výpadky, především v centru města,“ uvedl dopravní podnik na svém webu. Mimořádnost v provozu kvůli výpadku energií podle něj trvala od 11:38 do 12:00.
Tramvaje se zasekly mimo jiné na důležité trase, která vede napříč Václavským náměstím. Lidé z odstavených vozů vystupovali a po zkušenostech z červencového výrazně rozsáhlejšího výpadku vymýšleli alternativní cesty na náměstí Míru či Chodov. Jeden z kolemjdoucích si stěžoval i na to, že nemohl vyřídit své záležitosti na hlavní poště v Jindřišské ulici.
Úprava účesu nepočká
Podle reportéra iDNES.cz museli na Václavském náměstí také evakuovat obchody, například prodejnu Primark.
Zákazníci se z potemnělých vnitřních prostor restaurací v některých případech přesunuli na zahrádky. V Pasáži Vlasty Buriana mezi Jungmannovou a Vladislavovou ulicí se zákazník spolu s kadeřníkem improvizovaně přestěhovali i s křeslem a zrcadlem před dveře salonu, aby dokončili úpravu účesu na denním světle. Z některých obchodů se ozývaly automatické alarmy.
Před půl jednou hlásil reportér iDNES.cz, že obchody na Václavském náměstí už fungují bez problémů, lidé opět nakupují. Také prodejci uvedli, že výpadek elektřiny trval jen krátce.
Lidé uvázli ve výtahu
Hasiči evidovali kolem poledne kvůli výpadku proudu v části Prahy tři zásahy vyproštění lidí z výtahu. „Výpadek bývá chvilkový, není to nadlouho, během několika minut se dodávky elektřiny obnovují,“ řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Z regionů žádné výpadky zatím hlášeny nejsou. Neopakuje se tak situace z 4. července, kdy byla část země bez elektřiny kvůli souběhu několika výpadků.
Podle dosavadních zpráv provozovatele přenosové soustavy bylo na začátku roztržení fázového vodiče, tedy kabelu, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. To vyřadilo z provozu páteřní linku V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky.
Vzápětí vypadl blok elektrárny Ledvice na Teplicku a velká rozvodna Krasíkov na Orlickoústecku. Dispečer kvůli velkému zatížení vypnul také vedení V208, které propojuje rozvodny. Přesnou příčinu tehdejších problémů ovšem energetici nadále zkoumají, výsledky by měly být známy v řádu měsíců.