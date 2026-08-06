Na Praze 6 po havárii opět teče voda. Zatím není pitná, v ulicích jsou cisterny

Firma odebrala vzorky vody k laboratornímu rozboru. Dokud nebude mít výsledky, mají ji lidé využívat jako užitkovou vodu, nikoli pitnou. Upozorňují na to i letáky, které PVK po okolí vylepuje. Mapu s rozmístěním cisteren, které dál zůstávají v ulicích, naleznou lidé na webu PVK.
„Jakmile budeme mít výsledky rozboru, budeme odběratele hned informovat,“ řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek s tím, že s ní mohou splachovat nebo se s ní sprchovat.
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Kvůli havárii jsou tisíce lidí z Veleslavína bez pitné vody, zásobují je cisterny
Havárie se stala v ulici José Martího v úterý večer a bez vody se ocitlo asi 21 tisíc lidí.
PVK ve čtvrtek dopoledne obnovily dodávky pro zhruba 16 tisíc lidí tím, že přetrasovaly vedení vody. Oprava trvala delší dobu, protože v místě havárie se křížilo vodovodní a plynové potrubí. Havárie se stala v ústředních garážích ministerstva vnitra.
Mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman ve středu uvedl, že senioři či handicapovaní lidé, pro které je problematické přinést si vodu z náhradního zásobování, mohou využít sociální služby Prahy 6.
Ulice José Martího mezi pražským Veleslavínem a Vokovicemi
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