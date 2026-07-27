Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Vypadal seriózně, nakonec ukradl prsten s briliantem. Policie zloděje vypátrala

Autor:
  13:03
Zajímal se o briliantový prsten, nakonec ho ukradl. Policie vypátrala muže, který ze starožitnictví v pražských Dejvicích na začátku července ukradl šperk za jeden a půl milionu korun. Zloděj zvolil promyšlenou strategii. Nejprve se vydával za zákazníka a obalamutil tak prodejce. Pachateli hrozí až pět let za mřížemi.

Osmadvacetiletý muž v modré košili a šedých společenských kalhotách navštívil starožitnictví v Ulici na Hutích 8. července.

Díky serióznímu vystupování mu prodejce ochotně ukázal několik prstenů s blyštivými brilianty. Falešnému zákazníkovi padl do oka šperk za jeden a půl milionu korun.

Policie chytila zloděje briliantů z Hrdlořez, napáchali škody za milion

Z obchodu rafinovaně odešel pod záminkou promyšlení koupě prstenu. Další den rozhodně vešel do obchodu a šperk chtěl koupit. Prodejce mu připravil všechny potřebné dokumenty včetně certifikátu a daňového dokladu.

V momentě, kdy se prodejce od pultu vzdálil, zloděj prsten včetně dokladů vzal a z obchodu se vytratil.

Policie muže za několik dnů vypátrala a zadržela.

„Lustrací zadrženého zjistili, že se jedná o osmadvacetiletého muže, který byl za krádež nedávno odsouzen a v současné chvíli se tak nachází v podmíněném trestu. S ohledem na zjištěné skutečnosti tak po provedení dalších procesních úkonů z policejní služebny putoval rovnou do cely, přičemž poté soudce rozhodl o jeho vazebním stíhání,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Prsten se vrátil zpět do starožitnictví. Lupiči hrozí až pět let za mřížemi.

Jedinečnost briliantu spočívá v jeho vybroušení do malých plošek, díky kterým má svůj specifický lesk. Pravý briliant se brousí z diamantu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Zrekonstruovaný Jiřák pohledem z dronu. Dominuje kostel, dlažba i červené lavičky

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze na Vinohradech pohledem z...

Přinášíme snímky zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad z výšky. Ukazují, jak prostor s dominantním kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně vypadá pohledem z dronu. Náměstí bylo otevřeno před měsícem...

OBRAZEM: Okolí Barrandovského mostu. To jsou památky, skály i legendární terasy

Zchátralé okolí Barrandovského mostu. (23. července 2026)

Okolí Barrandovského mostu ukrývá nejen cyklostezku podél Vltavy, prvohorní skály či naučnou stezku vedoucí Chuchelským hájem. Fotografie reportérky iDNES.cz Anny Kristové připomínají také příběh...

V obchodním centru Nový Smíchov se poprali zaměstnanci, zasahovala policie

Zásah Integrovaného záchranného systému u Obchodního centra Nový Smíchov v...

Pražští policisté zasahovali v pondělí dopoledne v obchodním centru Nový Smíchov, kde se fyzicky napadli zaměstnanci jednoho z obchodů. „Okolnostmi incidentu se zabýváme,“ sdělil redakci iDNES.cz...

KVÍZ: 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Jak se zapsali v Praze?

Letohrádek Hvězda

Letohrádek královny Anny, Colinovo mauzoleum či třeba Zlatá ulička. Ověřte si, jak dobře znáte tu část pražské historie, která je spjatá s Habsburky. Od jejich nástupu na český trůn uplynulo 500 let.

Praha chce přezkum rozhodnutí odboru, na kterém zasahovala policie

Škodův palác, Magistrát hlavního města Prahy

Ředitel pražského magistrátu Tomáš Havel požádá ministerstvo dopravy o přezkum rozhodnutí odboru pozemních komunikací, na kterém minulý týden zasahovala policie kvůli korupci. Dnes ho o to požádal...

27. července 2026  9:58,  aktualizováno  12:17

Pod střechou budou nejen tramvaje. Nová vozovna zahrne bydlení i parkování

V Braníku vznikne nová vozovna, která zahrne i bydlení a parkování.

Víc než jen nová vozovna vznikne poblíž stávající branické tramvajové smyčky. Multifunkční komplex zahrne také bydlení či parkování. Po desítkách let půjde v metropoli o zcela novou vozovnu vzniklou...

27. července 2026  8:38

S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku.

Dva góly dal, na noze měl i třetí. „Třeba jsem si ho schoval na příští týden do Ostravy. Já jsem rád aspoň za ty dva,“ pronesl Mojmír Chytil. Z reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa, se v...

27. července 2026  8:30

Výhled na Vltavu i modrý ostrůvek. Tak vypadá rekonstrukce bytu z 30. let

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s...

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý...

27. července 2026

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.

Při té otázce se Jindřich Trpišovský usmál. Potěšily vás spíš sobotní výsledky Sparty a Plzně, nebo váš zápas? „Jednoznačně náš zápas. Díváme se jen na sebe. Vypadá to, že teď jsme všichni happy, ale...

26. července 2026  19:04

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

26. července 2026  14:10,  aktualizováno  17:05

Blondýn Kott: Když si přijdu moc normální, rozhodím se. A obrat? Úžasný pocit

Ústečtí fotbalisté slaví vítězný gól v zápase s Kladnem, vpravo Tomáš Kott.

Na hřišti ho těžko přehlédnete pro jeho skvělý driblink i podobu s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. A teď fotbalový záložník ústeckého Viagemu Tomáš Kott „svítí“ na trávníku i díky novému...

26. července 2026  12:33

Dvě operace, 1057 dnů bez zápasu. Měl jsem černé myšlenky, přiznal Heidenreich

David Heidenreich z Bohemians sleduje souboj ve vzduchu během utkání proti Teplicím

Jiní by to už nejspíš dávno vzdali, ale fotbalový obránce David Heidenreich ukázal srdce bojovníka. Dvakrát musel na operaci kolena, dvakrát měl nekonečný herní výpadek. Bez ligového zápasu byl skoro...

26. července 2026  10:29

Ceny bytů v Praze vyhánějí rodiny do regionů. Střední Čechy však také podražily

ilustrační snímek

Menší byt v Praze, nebo stěhování do většího ve středních Čechách? Takové dilema teď řeší stále více lidí. Zmenšování bytů se totiž stává jedním z výrazných trendů českého trhu s nemovitostmi, a to...

26. července 2026  10:11

Priske: Brno nás přejelo, teď jsme víc pod tlakem. Sörensen? Byl hlavou jinde

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Pořád platí, že starty sezony mu v Česku příliš nevychází. Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske ze čtyř pokusů dosud vyhrál jen jediný úvodní ligový zápas. V sobotu večer ho navíc porazil...

26. července 2026  7:50

KVÍZ: 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Jak se zapsali v Praze?

Letohrádek Hvězda

Letohrádek královny Anny, Colinovo mauzoleum či třeba Zlatá ulička. Ověřte si, jak dobře znáte tu část pražské historie, která je spjatá s Habsburky. Od jejich nástupu na český trůn uplynulo 500 let.

vydáno 26. července 2026

Hrozný výkon, všechno špatně. Sparťanský kapitán Haraslín kritizoval prohru v Brně

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Nehledal výmluvy. Věděl, že start sezony se sparťanským fotbalistům hrubě nepovedl. „Tohle nebyl výkon hodný našeho klubu,“ zdůraznil kapitán Lukáš Haraslín po porážce 1:3 v úvodním kole s ligovým...

25. července 2026  22:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×