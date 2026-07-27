Vypadal seriózně, nakonec ukradl prsten s briliantem. Policie zloděje vypátrala

Osmadvacetiletý muž v modré košili a šedých společenských kalhotách navštívil starožitnictví v Ulici na Hutích 8. července.
Díky serióznímu vystupování mu prodejce ochotně ukázal několik prstenů s blyštivými brilianty. Falešnému zákazníkovi padl do oka šperk za jeden a půl milionu korun.
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Z obchodu rafinovaně odešel pod záminkou promyšlení koupě prstenu. Další den rozhodně vešel do obchodu a šperk chtěl koupit. Prodejce mu připravil všechny potřebné dokumenty včetně certifikátu a daňového dokladu.
V momentě, kdy se prodejce od pultu vzdálil, zloděj prsten včetně dokladů vzal a z obchodu se vytratil.
Policie muže za několik dnů vypátrala a zadržela.
„Lustrací zadrženého zjistili, že se jedná o osmadvacetiletého muže, který byl za krádež nedávno odsouzen a v současné chvíli se tak nachází v podmíněném trestu. S ohledem na zjištěné skutečnosti tak po provedení dalších procesních úkonů z policejní služebny putoval rovnou do cely, přičemž poté soudce rozhodl o jeho vazebním stíhání,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.
Prsten se vrátil zpět do starožitnictví. Lupiči hrozí až pět let za mřížemi.
Jedinečnost briliantu spočívá v jeho vybroušení do malých plošek, díky kterým má svůj specifický lesk. Pravý briliant se brousí z diamantu.
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