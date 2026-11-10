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Vypáčili zámek, sebrali hlavně cigarety. Policie hledá trojici v černých bundách

Autor:
  11:36
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Policie hledá trojici mužů, kteří se na konci října v nočních hodinách vloupali ve vestibulu metra Háje do zavřeného stánku s tiskem a cigaretami a odnesli zboží za 30 tisíc korun. Muži měli na sobě černé bundy a maskovali se kapucemi, přesto policie doufá, že by je mohl někdo poznat.

Jejich počínání zachytila kamera namířená přesně na vykradený stánek. Záznam ukazuje, že jeden z mužů násilím vypáčil zámek, následně stejným způsobem otevřeli vstupní dveře do obchodu.

„Všichni tři následně vstoupili do prodejny, kde brali, co jim přišlo pod ruku. Oznamovatelka policistům uvedla, že bylo odcizeno více než dvě stě kusů tabákového zboží v hodnotě více než třicet tisíc korun. Větší škodu však zloději způsobili poškozením vstupních dveří, a to více než osmdesát tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Kristýna Zelinková.

Podle popisu by měli být pachatelé středního věku. Všichni byli oblečeni do černé bundy a černých kalhot. V době pohybu ve vestibulu metra měli na hlavě nasazenou kapuci. Dva z mužů měli černobílé boty a jeden boty černé.

„Pokud některého z mužů zachycených na kamerovém záznamu poznáváte, kontaktujte prosím linku 158,“ vyzvala mluvčí.

V případě odsouzení hrozí mužům trest odnětí svobody ve výši až dvou let.

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