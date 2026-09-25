Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září.
„Jedná se o poslední letošní akci z oprav a rekonstrukcí plánovaných v pražském metru na letošní rok. Společně s jarní výměnou pražců Pražský dopravní podnik (DPP) letos na trati C nahradí v součtu 1119 pražců. Na nejstarším úseku metra tak zbývá vyměnit 3644 z celkem 20 097 kusů, tj. 18 procent,“ uvedl podnik.
V příštím roce dopravce plánuje vyměnit v součtu dalších 1 979 pražců ve čtyřech termínech: o Velikonocích, na začátku letních prázdnin a v průběhu dvou prodloužených víkendů na podzim. Výměna všech dřevěných pražců na trati by podle DPP měla být dokončena před zahájením automatizace provozu na lince C.
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Cestující budou moci o prodlouženém víkendu využít v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov – Roztyly – Dědinova – Chodov náhradní autobusovou dopravu XC. Mezi Letňany a Pražského povstání a zastávkami Chodov a Háje metro pojede, ve druhém zmiňovaném úseku budou vlaky jezdit kyvadlově.