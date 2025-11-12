O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Výluky na lince C nejsou v posledních letech ojedinělé. Především kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení, postupné výměně pražců a rekonstrukci stanice Florenc.
Dopravní podnik po dobu výluky zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC kopírující trasu linky. Celkem plánuje podnik o prodlouženém víkendu vyměnit 178 původních dřevěných pražců, které pochází z přelomu 60. a 70. let minulého století, za moderní betonové.

„Po dokončení této opravy budou na nejstarším úseku pražského metra Kačerov – Florenc C vyměněny už více než tři čtvrtiny původních dřevěných pražců,“ uvedla Řehková.

Na výluky úseků linky C cestující v posledních letech narážejí pravidelně z několika důvodů. Vedle výměny pražců, kterou podnik zahájil před několika lety, jsou dočasná zastavení provozu nutná i kvůli opravě stanice Florenc zahájené v roce 2022.

Od loňska se připojila i modernizace zabezpečovacího zařízení, která je podle podniku nutná pro plánované nasazení automatických vlaků.

Výluka byla na lince i o předchozím víkendu, kdy metro nejelo mezi hlavním nádražím a Vltavskou. Ve stejném úseku byla víkendová výluka i koncem října, a to kvůli rekonstrukci na Florenci.

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...

12. listopadu 2025  14:44

Konec ruiny. Z Mockerových domů na Hradě bude edukační centrum pro mládež

V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...

Poslední nevyužité a chátrající prostory v areálu Pražského hradu, Mockerovy domy, získají nové využití. Po rekonstrukci se někdejší jídelna změní na Edukační centrum pro děti a mládež, které na...

12. listopadu 2025  13:24

VIDEO: Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro. Pokus natočili

Závod s pražským metrem skončil remízou. Mladý běžec vyběhl ze stanice Hlavní...

Z nápadu, který vznikl po zhlédnutí videa britského ultraběžce, se během tří dnů stala adrenalinová výzva v pražském metru. Dva kamarádi se rozhodli předběhnout soupravu mezi stanicemi Muzeum a...

12. listopadu 2025  12:59

Trápil a zabíjel lapená zvířata. Policie znovu otevřela případ z obory Březka

Týrání a zabíjení zvířat v oboře Březka

Policejní orgány opět prošetřují případ údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků poblíž Prahy. Podle videozáznamu z loňského srpna tam dnes již bývalý šéf obory Libor Beníček píchá...

12. listopadu 2025  12:31

V Říčanech končí rozsáhlá rekonstrukce Černokostelecké, ulici otevřou v úterý

V Říčanech u Prahy začíná rozsáhlá rekonstrukce Černokostelecké ulice. Na...

V Říčanech u Prahy končí rekonstrukce ulice Černokostelecké, která je hlavní komunikací ve směru na Kutnou Horu. Od úterního rána bude silnice I/2 na průtahu městem opět průjezdná, uvedl ve středu...

12. listopadu 2025  9:44

Po útěku nebezpečného chovance čeká bohnickou léčebnu bezpečnostní audit

Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) provede kvůli opakovanému útěku nebezpečného pacienta bezpečnostní audit v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Při setkání starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) s...

12. listopadu 2025  9:01

Nymburk v Lize mistrů: i proti německému velkoklubu je naděje na první místo

KeyShawn Feazell (6) z Nymburka mezi soupeři z Alby Berlín

Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě...

11. listopadu 2025  18:04,  aktualizováno  20:13

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:27

Kapřík, andílek i stromek. Vánoční světýlka pro Žižkov navrhly děti ze školek

Vánoční osvětlení na Žižkově podle návrhů dětí z mateřských škol (11. listopadu...

Radnice Prahy 3 nechala pro letošní vánoční svátky vyrobit a v okolí tramvajové zastávky Viktoria Žižkov instalovat vánoční osvětlení s malůvkami dětí z místních mateřských školek. Radnice tím chce...

11. listopadu 2025  16:19

Důchodce odvedl devítiletou dívku do výtahu, vložil jí penis do ruky. Hledá se svědek

Muž, který je vyšetřován pro obtěžování devítileté holčičky. (8. listopadu 2025)

Policisté zadrželi a obvinili sedmašedesátiletého muže, který v Praze 4 vylákal devítiletou holčičku do výtahu obchodního centra, kde jí do ruky vložil svůj penis. Zvrhlíka po činu velmi rychle...

11. listopadu 2025  15:21

