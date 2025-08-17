Pražský hrad kupuje nové koše, mají odolat výbuchu. Vyjdou na 1,7 milionu

Autor: ,
  15:32
Pražský hrad kupuje do svého areálu nové odpadkové koše odolné výbuchu, za 14 kusů zaplatí 1,7 milionu korun. Koše má do poloviny prosince zajistit od britského výrobce česká firma Nides, která se specializuje na dodávky vojenské techniky. Uvedl to v neděli server iROZHLAS.cz. Podle prezidentské kanceláře je to standardní obměna, žádné aktuální riziko nezaznamenala.
Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská...

Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská konírna, sloužící jako obrazárna. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Vizualizace nového kontrolního stanoviště u Pražského hradu, na Hradčanském...
Nové odpadkové koše v pražském metru.
Začalo odstraňování zábran proti vjezdu známé jako ježci u kontrolního...
Vizualizace nového kontrolního stanoviště u Pražského hradu, u Prašného mostu....
50 fotografií

„Bezpečnostní opatření areálu Pražského hradu neustále optimalizujeme tak, aby byla návštěva kohokoliv nejen příjemná, ale i bezpečná,“ sdělil serveru mluvčí prezidentské kanceláře Filip Platoš.

Podle faktury zveřejněné v registru smluv Správa Pražského hradu objednala 14 košů odolných výbuchu – osm po 68 tisících korun a šest prémiových po 121 tisících korun chránících před velkým množstvím výbušnin i střepin. Sloužit ale mohou také jako odkladiště pro podezřelé balíky do doby, než na místo dorazí pyrotechnická služba. Server uvedl, že mluvčí na dotaz, zda nové „zodolněné“ koše nahradí ty běžné, které by explozi nevydržely, odpověděl, že v areálu Hradu jsou umístěny různé druhy odpadkových košů. Další podrobnosti z bezpečnostních důvodů odmítl říci.

Probíhá úprava vstupů i kontrolních stanovišť

Dodavatele Hrad podle Platoše vybíral na základě kritérií doporučených policejními pyrotechniky či útvarem pro ochranu prezidenta. Firma Nides spolupracovala například s ministerstvem obrany nebo Policejním prezidiem.

Už žádné „Zemanovy boudy“. Takhle to nově bude vypadat u kontrol na Hradě

Správa Pražského hradu letos na jaře také začala s úpravou vstupů. Stavbaři instalují výsuvné sloupky, které nahradí zábrany proti vjezdu, známé jako ježci. Na instalaci sloupků pak navážou nová kontrolní stanoviště pro policisty. V soutěži na návrh kontrolních stanovišť u Hradu uspěl pražský Atelier HRA. Příští rok by se měl otestovat první prototyp přístřešku, následně mají být vyměněny u všech vstupů. Přístřešky budou podle Správy Pražského hradu chránit před sluncem i deštěm, lze je snadno přemístit, libovolně redukovat nebo rozšiřovat o přídavné moduly.

Odolné koše jsou také v metru

Odpadkové koše odolné výbuchu jsou také v pražském metru. Tam byly nejprve odstraněny po teroristických útocích na americká města 11. září 2001. Bezpečnostní experti je totiž považovali za hrozbu, lze do nich totiž snadno umístit bombu. Zpět se vrátily až po osmi letech.

Speciální koše mají dva ocelové pláště, které mají zabránit tomu, aby se při výbuchu jakékoliv trhaviny roztrhly a zranily okolostojící cestující. Vnitřní plášť výbuch zpomalí a ten vnější ho má zastavit.

Lidé tehdy řešili cenu za nákup – ta dosáhla téměř osmi milionů korun a cena jednoho koše s instalací byla necelých 87 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

ONLINE: Karviná - Bohemians 1:1, na trefu Gninga reaguje v závěru půle Matoušek

Sledujeme online

Karvinští fotbalisté se drží v závěsu za špičkou ligové tabulky. Potvrdit povedený ligový start se třemi výhrami ze čtyř zápasů se pokusí v pátém kole doma proti Bohemians. Utkání sledujte od 15...

17. srpna 2025  14:23,  aktualizováno  15:44

Pražský hrad kupuje nové koše, mají odolat výbuchu. Vyjdou na 1,7 milionu

Pražský hrad kupuje do svého areálu nové odpadkové koše odolné výbuchu, za 14 kusů zaplatí 1,7 milionu korun. Koše má do poloviny prosince zajistit od britského výrobce česká firma Nides, která se...

17. srpna 2025  15:32

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed metropole. I tak vypadala bytová výstavba v metropoli v prvním pololetí 2025. Ceny vlastnických bytů do...

17. srpna 2025  11:30

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

V předchozích čtyřech zápasech letošní sezony byl pokaždé v základní sestavě, až na závěr duelu na Bohemians odehrál plný počet minut. Jenže v sobotu v Jablonci (1:1), který byl pro Slavii dosud...

17. srpna 2025  7:40

Školáci mají v Praze na výběr z mnoha škol a kroužků. Může to být nevýhoda, líčí expertka

Premium

Vyrůstat v metropoli znamená mít plno možností. „Ty se podle místa bydliště zužují, ať jde o výběr školy, či mimoškolních aktivit. To může být výhoda i nevýhoda,“ říká pražská psychoterapeutka...

17. srpna 2025

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1....

16. srpna 2025  23:16

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:16

Ml. Boleslav - Hradec Kr. 3:2, John nastřílel hattrick, hosté opět dohrávali v deseti

Mladá Boleslav v novém ročníku fotbalové ligy poprvé zvítězila, Hradec Králové porazila 3:2 díky hattricku Johna. Hosté potřetí v řadě dohrávali v deseti, červenou kartu viděl Uhrinčať. Za...

16. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:13

Ve volbách do sněmovny kandidují lídři, které Středočeši znají z komunálek

O pět více než před čtyřmi lety, celkem tedy 23. Takový je součet politických stran a hnutí, které se na středočeském krajském úřadě nominovaly pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny...

16. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Sedlčansku nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:36

Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu a dva kraje. Netrvala ani tři dny

Více než dva dny platila nad Prahou a Středočeským krajem smogová situace. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji vyhlásil ve středu odpoledne kvůli nadlimitním koncentracím přízemního ozonu....

15. srpna 2025  22:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.