Výluka zamotá Pražanům hlavu. Dvaadvacítkou dojedete na sedm konečných

Kompletní přehled změn na Karlově náměstí Změny tras tramvajových linek Linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Chotkovy sady odkloněna přes zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) a Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra), odkud je vedena zpět směr Sídliště Petřiny.

je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky odkloněna přes zastávky (na nábřeží Edvarda Beneše) a do zastávky (u metra), odkud je vedena zpět směr Sídliště Petřiny. Linka číslo 3 je v úseku Lazarská – Palackého náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí .

je v úseku náměstí odkloněna přes zastávky a . Linka číslo 5 je ve směru od Vozovny Žižkov zkrácena do zastávky Sídliště Barrandov .

je ve směru od Vozovny Žižkov zkrácena do zastávky . Linka číslo 6 je rozdělena na dvě části:

je rozdělena na dvě části: Ve směru od Kubánského náměstí je zkrácena do zastávky Karlovo náměstí , dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov.

, dále pokračuje jako linka číslo směr Spořilov.

Ve směru od Lehovce je zkrácena do zastávky Lazarská , dále pokračuje jako linka číslo 22 přes zastávku Národní třída směr Bílá Hora.

, dále pokračuje jako linka číslo přes zastávku směr Bílá Hora. Linka číslo 12 je ve směru z centra ze Sídliště Barrandov prodloužena do zastávky Holyně . Ve směru od Holyně je ze zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) prodloužena přes zastávky Bílá labuť a Masarykovo nádraží do zastávky Hlavní nádraží (v Opletalově ulici).

je ve směru z centra ze Sídliště Barrandov prodloužena do zastávky . Ve směru od Holyně je ze zastávky (na předmostí Hlávkova mostu) prodloužena přes zastávky a do zastávky (v Opletalově ulici). Linka číslo 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Karlovo náměstí , dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí.

je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky , dále pokračuje jako linka číslo směr Kubánské náměstí. Linka číslo 18 je v úseku Národní třída – Albertov odkloněna přes zastávky Myslíkova , Jiráskovo náměstí , Palackého náměstí a Výtoň .

je v úseku odkloněna přes zastávky , , a . Linka číslo 21 je zrušena .

je . Linka číslo 22 je provozována v následujících variantách tras:

je provozována v následujících variantách tras: Ve směru od Bílé Hory je ze zastávky Národní třída vedena do zastávky Lazarská . Dále pokračuje:

vedena do zastávky . Dále pokračuje: jako linka číslo 6 směr Lehovec

nebo

směr Lehovec nebo

jako linka číslo 24 směr Vozovna Kobylisy

nebo

směr Vozovna Kobylisy nebo

přes zastávky Václavské náměstí a Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť .

a do zastávky . Ve směru od Nádraží Hostivař je vedena ve své trase do zastávky Karlovo náměstí . Dále pokračuje:

. Dále pokračuje: jako linka číslo 24 směr Náměstí Bratří Synků

nebo

směr Náměstí Bratří Synků nebo

přes zastávky Palackého náměstí , Výtoň a Dvorce do obratiště Nádraží Braník .

, a do obratiště . Linka číslo 23 je ve směru od Královky je ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra), odkud je vedena zpět směr Královka.

je ve směru od Královky je ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávku do zastávky (u metra), odkud je vedena zpět směr Královka. Linka číslo 24 je rozdělena na dvě části:

je rozdělena na dvě části: Ve směru od Vozovny Kobylisy je zkrácena do zastávky Lazarská , dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Národní třída směr Bílá Hora .

, dále pokračuje jako linka přes zastávku směr .

Ve směru od Náměstí Bratří Synků je zkrácena do zastávky Karlovo náměstí , dále pokračuje jako linka 22 směr Nádraží Hostivař.

, dále pokračuje jako linka směr Nádraží Hostivař. Linky číslo 91 , 96 , 97 a 99 jsou v úseku Lazarská – Karlovo náměstí odkloněny přes zastávky Myslíkova , Jiráskovo náměstí a Palackého náměstí .

, , a jsou v úseku odkloněny přes zastávky , a . Linka číslo 92 je v úseku Lazarská – Palackého náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí .

je v úseku odkloněna přes zastávky a . Linky číslo 93 a 95 jsou v úseku Lazarská – Albertov odkloněny přes zastávky Myslíkova , Jiráskovo náměstí , Palackého náměstí a Výtoň .

a jsou v úseku odkloněny přes zastávky , , a . Linka číslo 94 je v úseku Lazarská – Zborovská odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí. Zřizuje se také zastávka Malostranská ve směru Čechův most, resp. Právnická fakulta na nábřeží Edvarda Beneše. Změny v zastávkách autobusů Pro linky číslo 904 a 910 se po dobu výluky ruší zastávka Myslíkova (směr do centra) a přemísťuje se zastávka Jiráskovo náměstí (směr do centra) do zastávky linky číslo 176 na Jiráskově náměstí (směr Karlovo náměstí).

a se po dobu výluky ruší zastávka (směr do centra) a přemísťuje se zastávka (směr do centra) do zastávky linky číslo na (směr Karlovo náměstí). Pro linky číslo 904, 907, 908 a 910 se od pátku 28. října 2022 (přibližně 0.00 hodin) do pondělí 31. října 2022 (přibližně do 4.30 hodin) přemísťuje zastávka Karlovo náměstí (směr z centra) na Karlově náměstí přibližně 30 metrů za křižovatku s Ječnou ulicí.