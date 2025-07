Tento víkend bude výluka také na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. Velkou část linky C čeká v srpnu výluka, která potrvá přes týden.

Rekonstrukce Českomoravské začala letos 6. ledna a měla trvat zhruba do konce letošního roku. Podle Řehkové se nicméně ukázalo, že některé nosné konstrukce stanice jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přinese práce navíc.

Budou znamenat jednak nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo, a jednak prodloužení uzavření stanice až do termínu někdy v prvním čtvrtletí 2026.

Výluky v létě čekají úsek linky B mezi Florencí a Vysočanskou, a to o víkendech 16. až 17. srpna a 23.až 24. srpna. V těchto termínech nejsou podle mluvčí v O2 Aréně plánovány žádné kulturní ani společenské akce a DPP zajistí náhradní tramvajovou dopravu.

„S ohledem na rozsah víceprací budou pravděpodobně nutné ještě další výluky v úseku Florenc - Vysočanská i během podzimních měsíců,“ doplnila Řehková. Pravděpodobně podle ní už půjde o menší omezení v podobě dřívějšího ukončení provozu metra v dotčeném úseku.

Komplikace i na červeném metru

Nadcházející víkend čeká cestující omezení na lince C, které souvisí s rekonstrukcí stanice Florenc. V té DPP od roku 2022 pracuje na rekonstrukci stropní desky a vestibulu, která potrvá do konce příštího roku. Kvůli tomu jsou nutné opakované víkendové výluky, poslední byla v červnu.

V denním provozu bude v sobotu a v neděli ve vyloučeném úseku zavedena náhradní tramvajová doprava XC v trase z Hlavního nádraží přes Masarykovo nádraží, Vltavskou a Letnou na Špejchar. Kromě toho DPP zavede také tramvajovou linku 36 v trase ze Zvonařky přes I. P. Pavlova, Karlovo náměstí, Florenc a Palmovku do Kobylis.

Další výluka čeká cestující na lince C v srpnu, kdy nepojede metro od soboty 2. do neděle 10. srpna v úseku mezi Chodovem a Muzeem. Důvodem bude modernizace zabezpečovacího zařízení. V posledních dvou dnech, tedy 9. a 10. srpna, vlaky nepojedou až do zastávky Nádraží Holešovice, a to kvůli dalším pracím na Florenci.

Podnik v době výluk zavede v denním provozu náhradní autobusy XC, posílí či prodlouží vybrané autobusové linky a zavede náhradní tramvajovou dopravu 36.