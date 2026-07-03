Provoz linky metra C bude přerušen od soboty 4. července oběma směry v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání.
Výluka potrvá do pátku 10. července. Během ní bude zavedena náhradní autobusová doprava XC.
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„DPP v rámci této investiční akce mění na nejstarším úseku pražského metra původní reléová zabezpečovací zařízení, která pochází vesměs ještě z první poloviny 70. let 20. století, za moderní elektronická,“ uvedl pražský dopravní podnik v tiskové zprávě.
Modernizace se provádí po jednotlivých úsecích vždy ve dvou etapách s ohledem na provoz a další investiční akce v metru.
Ve stanicích I. P. Pavlova, Hlavní nádraží a Muzeum C jde o druhou a závěrečnou etapu modernizace stavědel.
„DPP tuto rozsáhlou investiční akci, která je nezbytná pro připravovanou automatizaci provozu na trase C, zahájil na jaře 2024. Její dokončení předpokládá v příštím roce, kdy dokončí modernizaci stavědel ve stanicích Florenc C a Vltavská a v samotném depu Kačerov,“ dodává zpráva.
Náhradní doprava XC povede v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.
Svou trasu pak změní i linka tramvaje číslo 2, která pojede úsekem Náměstí Bratří Synků (na náměstí Bratří Synků) – Nuselská radnice – Pražského povstání – Kotorská – Vozovna Pankrác.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a dočasné změny v zastávkách autobusů jsou k dispozici na webu DPP .
Výluka nahrává alternativní přepravě
Dlouhá výluka metra v centru metropole nahrává alternativní přepravě cestujících. Například jedna z firem provozující elektrokola přistaví ke klíčovým stanicím více těchto kol.
„Pro spolehlivé pokrytí poptávky navyšujeme počty sdílených elektrokol u stanic Pražského povstání a Vltavská,“ uvedl šéf firmy Lime Václav Petr. „Na situaci jsme připraveni operativně reagovat a kapacity podle potřeby upravovat,“ dodal.
Pražané pak mají například možnost v rámci svého elektronického předplatného na Lítačce dvakrát denně prvních patnáct minut zdarma využít sdílené kolo provozovatelů Rekola a Nextbike.