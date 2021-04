Metro na lince C bude mít Velikonoční výluku kvůli výměně pražců

Nyní pracovníci podle informací podniku vymění 290 pražců mezi stanicemi Pražského povstání a Vyšehrad. Pražský dopravní podnik (DPP) o tom informoval v tiskové zprávě.

Podnik z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanice Pražského povstání doporučuje těm, kdo ho potřebují, využít pro cestu do centra autobusovou linku 135 od stanic Chodov nebo Roztyly.



Stejně jako v minulých letech bude po velikonoční výluce na lince C následovat další v létě, konkrétně od 3. do 11. července. Další výluka přijde na řadu o prodlouženého víkendu od 28. do 31. října. Na lince C je podle DPP potřeba vyměnit ještě 12.877 pražců, 6520 se již výměny dočkalo. V pražském metru je celkem 39.808 pražců, celkem jich zbývá nahradit 22.929, uvedl podnik.

S pracemi na výměně podnik začal před několika lety. Podle dřívějších informací podniku je na trase C nutné pražce vyměňovat po větších částech při výlukách, a to kvůli zabezpečovacímu zařízení, které musí být celé vypnuto. Například na trase A funguje jiný typ zabezpečení, který umožňuje výměnu jednotlivých pražců v noci.