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Jsou arogantní, troubí i na nás. Bezohlední řidiči ve špičce zdržují výlukové autobusy

David Chuchma
  10:13
Výluka části trasy metra C mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice komplikuje dopravu v Praze. Dopravní podnik během ní zavedl náhradní autobusovou linku XC, která jezdí převážně po magistrále. Pro autobusy zde vznikl vyhrazený jízdní pruh, který však podle dopravního podniku řada řidičů osobních aut nerespektuje.

Autobusy náhradní dopravy jezdí v přibližně dvouminutových intervalech. Kvůli vozidlům, která neoprávněně využívají vyhrazený pruh, ale podle řidičů pravidelně nabírají zpoždění.

„Řidiči osobních automobilů se chovají bezohledně. Nejhorší je situace ve špičkách, kdy nabereme zpoždění i sedm minut, což je 50 procent času jízdy z Florence na Pražského povstání. Jsou arogantní a troubí i na nás,“ popsal redakci iDNES.cz jeden z řidičů Dopravního podniku hl. m. Prahy, obsluhující náhradní linku XC.

Autobusy náhradní linky XC během výluky metra C využívají na pražské magistrále vyhrazený jízdní pruh (8. července 2026)
Autobusy náhradní linky XC během výluky metra C využívají na pražské magistrále vyhrazený jízdní pruh (8. července 2026)
Autobusy náhradní linky XC během výluky metra C využívají na pražské magistrále vyhrazený jízdní pruh (8. července 2026)
Autobusy náhradní linky XC během výluky metra C využívají na pražské magistrále vyhrazený jízdní pruh (8. července 2026)
Autobusy náhradní linky XC během výluky metra C využívají na pražské magistrále vyhrazený jízdní pruh (8. července 2026)
9 fotografií

Přes den není situace tak hrozná, horší je to v dopravních špičkách. Reportér iDNES.cz, který linku XC opakovaně otestoval, zaznamenal při šesti jízdách dvakrát zpoždění delší než sedm minut.

Podle mluvčího Dopravního podniku hl. m. Prahy Daniela Šabíka mohou řidiči autobusů porušování pravidel hlásit dispečinku.

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„Řidiči autobusů mají možnost nahlásit na provozní dispečink nerespektování vyhrazeného jízdního pruhu a z tohoto důvodu vznikající zpoždění MHD. Dispečeři následně požadavek na zvýšení dohledu nad provozem IAD ve vyhrazených pruzích předávají Policii ČR, která dle svých aktuálních kapacit dohled provede,“ sdělil redakci iDNES.cz Šabík.

Na dodržování pravidel dohlíží policie

Policie redaktorovi iDNES.cz sdělila, že v rámci běžné služby magistrálu pravidelně kontroluje, na místě se také pohybují dopravní policisté.

„Pokud řidiči pruhem pojedou, hrozí jim za přestupek pokuta v řádu několika tisíc korun,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Vyhrazený jízdní pruh je určen především pro autobusy náhradní dopravy a vozidla integrovaného záchranného systému při výkonu služby.

Metro čeká dlouhá výluka. Celý týden neprojede centrem Prahy jedna linka

Dlouhou výluku metra C způsobila modernizace stavědel ve stanicích I. P. Pavlova, Muzeum C a Hlavní nádraží. Provoz metra je od soboty 4. července přerušen v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání.

Výluka potrvá do pátku 10. července. Po celou dobu zajišťuje náhradní dopravu autobusová právě linka XC.

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