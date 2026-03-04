Psal o vystřílení i semtexu. Za výhrůžky na internetu uložil soud muži podmínku

Autor: ,
  13:01
Krajský soud v Praze ve středu uložil dvouletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka Marku Čejdíkovi za podporu a propagaci terorismu na internetu a za vyhrožování teroristickým trestným činem. Součástí nepravomocného verdiktu je také povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, uvedl soudce a mluvčí soudu Jiří Wažik.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Třicátník Čejdík se trestného činu dopustil ve dvou případech. Nejprve v září 2023 zveřejnil v diskusi pod článkem na serveru Novinky.cz vyjádření ve znění: „Však jo, vystřílet to do jednoho zmrda, vyzývám k tomu samému!!! Sežeňte mi semtex a osvobodím Česko od Fialovy mafie!!“.

Článek se týkal trestního stíhání jiného člověka, který v internetových diskusích nabádal k útokům na vládu a poslance. V prosinci 2023 pak Čejdík zveřejnil další vyjádření pod fotografií na portálu Krimi zprávy, v němž mimo jiné formuloval přání vystřílet CNN jako redakci satirického časopisu Charlie Hebdo.

Zemřelého údržbáře v Chřibské nahradí jeho syn, jedna úřednice po střelbě skončila

„Ve výměře trestu soud zohlednil jednak prohlášení viny obžalovaného a jeho celkový náhled na jeho trestnou činnost. Obžalovaný připustil, že to byl nejméně vhodný způsob řešení frustrace ze společenského vývoje, který vycházel z jeho tehdejšího psychického stavu a nadužívání návykových látek,“ uvedl Wažik.

Muž podle soudce prohlásil, že se stydí za slova a výhrůžky, které vyslal do veřejného prostoru. „Soud rovněž zohlednil, že se obžalovaný od doby spáchání trestného činu posunul v osobním životě, našel si práci, účinně se snaží řešit svou závislost na alkoholu a návykových látkách, pod jejichž vlivem příspěvky psal,“ uzavřel Wažik.

Střelba na fakultě nebyla terorismus, rozhodl Ústavní soud o stížnosti otce oběti

Obžalovaný se vzdal práva na odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Čejdíkovi na základě rozhodnutí soudu propadly dva mobilní telefony, z nichž své příspěvky psal. Probační úředník na něj má dohlížet po čtyřletou zkušební dobu podmíněného odsouzení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Na tisíce běžců v ulicích si Pražané zvykli, půlmaraton se nově bude nejspíš losovat

Vítězem Pražského půlmaratonu 2025 je Rodrigue Kwizera z Burundi.

Tisíce běžců v ulicích, okouzlující výhledy, elektrizující atmosféra, ale také uzavírky centra a s tím spojené objížďky a uzavírky. Praha se opět chystá na největší běžecké události v České...

4. března 2026  13:35

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...

4. března 2026  13:03

Psal o vystřílení i semtexu. Za výhrůžky na internetu uložil soud muži podmínku

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze ve středu uložil dvouletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka Marku Čejdíkovi za podporu a propagaci terorismu na internetu a za vyhrožování teroristickým trestným...

4. března 2026  13:01

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:19,  aktualizováno  11:41

Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...

4. března 2026  11:23

Knobloch před vrcholem futsalové sezony: Bude to boj. Plzeň už zase vyzve Chrudim

Adam Knobloch v červeném dresu české futsalové reprezentace

Ve dvaceti letech přestoupil z Liberce do plzeňského Interobalu, kde naplno rozjel svoji futsalovou kariéru. Adam Knobloch získal na západě Čech dvakrát mistrovský titul, zahrál si Ligu mistrů a...

4. března 2026  10:16

Novinky pro onkologii i plastickou chirurgii. Poznatky vědců míří do byznysu

Výsledky vědy Nejvýkonnější zkapalňovač helia představili zástupci AV ČR a...

Aktivní látka, která ještě výrazněji pomůže v onkologii, nové možnosti pro plastickou chirurgii anebo dokonalejší metoda analýzy defektů v solárních článcích. Také to dokáže dostat z laboratoří do...

4. března 2026  10:07

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Kladenský brankář Adam Brízgala

Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může...

4. března 2026  8:23

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

3. března 2026  22:45

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Je to podobná situace jako před rokem. V lize jsou suverénní, ale v poháru vypadli už ve čtvrtfinále. „Celková nespokojenost z naší strany určitě je, hlavně z některých výkonů, nechci být konkrétní....

3. března 2026  22:13

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

3. března 2026  16:04,  aktualizováno  20:48

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

3. března 2026  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.