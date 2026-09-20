Nyní je muž ve vazbě. V tiskové zprávě o tom v neděli informoval policejní mluvčí Jan Daněk. Doplnil, že pražští policisté za letošní rok evidují 21 případů šíření poplašné zprávy, objasnili 43 procent.
„Obviněný devětatřicetiletý muž v období od 23. srpna do 11. září 2026 zaslal na podatelny Policie České republiky v Praze a Středočeském kraji nejméně 36 výhrůžných a poplašných e-mailů,“ sdělil mluvčí.
Jedna z nejzávažnějších výhrůžek podle něj směřovala proti dětem, když oznamoval údajný útok na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáků. V dalších zprávách vyhrožoval lékařům, zdravotnickému personálu, studentům vysoké školy nebo útokem proti širší skupině obyvatel v centru Prahy.
Evakuovat museli 650 lidí
Největší bezpečnostní opatření vyvolala podle Daňka zpráva z 27. srpna, v níž zadržený oznamoval výbuch na staroměstském orloji. „Na základě tohoto oznámení jsme museli ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému přijmout mimořádná opatření. Došlo k uzavření prostoru, evakuaci přibližně 650 osob a provedení pyrotechnické prohlídky,“ uvedl.
Kriminalisté muže zadrželi v pondělí po příjezdu vlakem do Prahy, následně ho obvinili z trestných činů násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a z šíření poplašné zprávy. Znalec u něj neshledal duševní chorobu, která by vylučovala jeho trestní odpovědnost. Mluvčí doplnil, že policisté zároveň zjistili, že obdobného jednání se dopouštěl již v minulých letech. Muži za uvedené trestné činy hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.