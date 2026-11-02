Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Násilná kriminalita v Praze stoupá. Vyděrači hledají oběti na sítích

Jan Bohata
  17:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Vraždy, loupeže, vydírání, nebezpečné vyhrožování či týrání lidí žijících ve společném obydlí. Statistiky násilné kriminality v hlavním městě za devět měsíců letošního roku v porovnání s loňskem narostly. Za agresí stojí nezvládnuté emoce, alkohol či drogy. Většina násilných deliktů se podle policistů odehrává za zavřenými dveřmi nebo na síti.

Jestli jde o dlouhodobý trend, nelze dosud předvídat. Praha však dál zůstává jednou z nejbezpečnějších metropolí Evropy.

Aktuální statistiky upozorňují, že na konci září počet násilných trestných činů překročil hranici 1 300 případů. Zhruba o pětinu více než ve stejném období roku 2025. Vyšetřovatelé objasnili dosud takřka 44 procent případů.

Pachatelé získají přístup k datům oběti či zablokují systém a požadují výkupné.

Jan Daněkmluvčí pražské policie

Mezi obviněnými hrají význačnou roli recidivisté, obvinění si vyslechli ve 238 věcech, cizinci 165. Devět měsíců roku 2026 přineslo 24 vražd místo loňských 18. A také 171 loupeží, o 23 více než za shodné období roku 2025.

Neexistuje jediná příčina, proč počet násilných deliktů roste. Významnou roli podle policistů hrají zejména mezilidské a partnerské vztahy, alkohol, drogy nebo psychický stav útočníka.

Virtuální zátah na citlivá data

„Podle našich údajů je přibližně 35 procent násilných trestných činů spácháno na ulici. Zbylých 65 procent se odehrává mimo ni, například za zavřenými dveřmi nebo na internetu,“ vysvětlil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Kauz vydírání na konci letošního září kriminalisté registrovali 216, o 62 více než loni. Tento delikt patří k frekventovaným násilným skutkům, které se rostoucí měrou stěhují do virtuálního prostředí. Čtvrtina celkového nárůstu této sorty trestné činnosti se letos odehrála právě na internetu.

„Setkáváme se například s případy, kdy pachatelé získají přístup k datům oběti nebo zablokují její systém a následně požadují výkupné. V jiných případech zneužijí důvěru člověka, který jim například v rámci internetové komunikace pošle intimní nebo jiné citlivé fotografie,“ popsal nejčastější kauzy Daněk.

Kriminalita v metropoli klesá. Statistiky však kazí nárůst násilí a loupeží

Obrana je podle kriminalistů vcelku jednoduchá. Pokud se někdo stane terčem vydírání, měl by uchovat komunikaci a další důkazy, pachatele dále nekontaktovat a obrátit se na policii. „Zaplacení požadované částky nezaručuje, že pachatel materiály smaže nebo přestane požadovat další peníze,“ varují policisté. Doporučují proto také používat aktualizovaný software, silná a jedinečná hesla, dvoufázové ověření a pravidelné zálohování důležitých citlivých dat.

Do virtuálního světa se stěhují také další delikty, třeba distribuce drog. Současným distribučním trendem je podle kriminalistů skrytá komunikace přes šifrované aplikace. Drogy doručují kurýři, ukrývají je na domluvených místech nebo maskují jako běžné zásilky. Platby pomocí kryptoměn dál zvyšují anonymitu narkobyznysu. Drogový trh se tím stává méně viditelným, ale též dostupnějším.

„Zda jde o dlouhodobější trend, zatím nelze říct. Každý nárůst či pokles kriminality je třeba posuzovat v delším časovém horizontu. Krátkodobý výkyv sám o sobě ještě neznamená, že se situace trvale mění,“ upozornil Daněk. Meziroční nárůst proto neznamená, že se Praha stává méně bezpečnou. V sousední Vídni statistiky z letošního června uvádějí, že soudy vynesly 11 736 verdiktů.

V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

„Největší vzestup počtu odsouzení byl zaznamenán u sexuálních trestných činů s nárůstem o 41,2 procenta neboli 322 rozsudků,“ shrnují odborníci. Se 4 115 odsouzeními k frekventovaným deliktům náleží také loupeže a různé druhy majetkové trestné činnosti. Jde o nárůst o 4,5 procenta.

Porovnání nabízí též studie „Kriminalita, data za rok 2025“, kterou zpracoval Český statistický úřad. Ta registrovala v Česku 69 vražd na 100 tisíc obyvatel. V Belgii šlo o 166 skutků na 100 tisíc lidí.

Počet násilných deliktů v metropoli klesal od roku 2015 z 1 662 skutků na 1 410 roku 2021. Mezi lety 2022 a 2023 poklesl o desítky kauz a poté opět stoupá. Praha však není nejzatíženějším krajem. Loni na 100 tisíc obyvatel registrovala 115 násilných deliktů, na Ústecku 195,7. A v divokých 90. letech šlo o nyní těžko představitelná čísla. Za celý rok 1998 policisté registrovali 62 vražd a 1 420 loupeží.

Neodolní vůči stresu

Důvodů, proč roste násilná kriminalita, může podle odborníků být více.

„Jedním z faktorů může být reakce na frustraci, nižší odolnost vůči stresu či zkratkovité jednání řešené agresí. Ochota jednat agresivně záleží také na předchozích zkušenostech s násilím, postoji skupiny, jíž je konkrétní člověk členem, a osobnostními vlastnostmi,“ vysvětlil Joža Spurný, psycholog z policejní akademie ČR.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kdo je mrtvá žena objevená na třídicí lince? Měla řadu tetování, policie žádá o pomoc

Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po totožnosti mrtvé ženy. Klíčem k...

Kriminalisté z Prahy-západ se od začátku letošního října zabývají případem úmrtí dosud neztotožněné mladé ženy. Jelikož se jim stále nedaří mrtvou identifikovat, obrací se nyní policie se žádoucí o...

Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

Premium
Dvě křesla nemohou rodiče obrátit sedáky k sobě, aby se v noci v pokoji u svých...

Děti mají ze zákona právo na neustálou přítomnost rodiče, a to i v nemocnici. Zkušenost doprovodu malých pacientů ale nemusí být příjemná, když mu zařízení neposkytne lůžko a současně zakáže využít...

Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Na dálnici D6 vybrzdil a poté napadl řidičku. Vše v autě sledovala její osmiletá dcera. Záběry z incidentu šokovaly zemi. Dotyčný řidič v rozhovoru pro TV Nova popsal, jak se podle něj událost...

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026

Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech...

Násilná kriminalita v Praze stoupá. Vyděrači hledají oběti na sítích

ilustrační snímek

Vraždy, loupeže, vydírání, nebezpečné vyhrožování či týrání lidí žijících ve společném obydlí. Statistiky násilné kriminality v hlavním městě za devět měsíců letošního roku v porovnání s loňskem...

2. listopadu 2026  17:36

Nespočet hnisavých ran a fraktur. Jak lapili a mučili krále odbojářů Josefa Mašína

Premium
Josef Mašín na svatebním snímku se svou ženou Zdenou.

Než by zradil vlast, raději podstoupil torturu. Letos v květnu tomu bylo 85 let, co nacisté zadrželi druhého z legendární odbojové skupiny Tří králů Josefa Mašína. Rodák z Lošan na Kolínsku však...

2. listopadu 2026  15:03

Úterní stávky významně omezí dopravu v Praze. Do centra jen metrem, radí policie

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...

Více než deset ohlášených shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) se uskuteční v úterý na území hlavního města Prahy. Některá zahrnou i průvod přes centrum metropole až na...

2. listopadu 2026  14:12

Letiště opět poslalo miliony sousedům. Bližší okolí Prahy by ocenilo větší odměnu

ilustrační snímek

Celkem 81 projektů ve svém okolí podpořilo Letiště Václava Havla v letošním ročníku grantového programu s názvem Dobré sousedství. Mezi žadatele rozdělilo 16 milionů korun. Bylo to o jeden milion...

2. listopadu 2026

Dohoda o koalici v Praze se oddaluje. STAN a SPOLU se nedaří najít třetího partnera

Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě) po...

Téměř měsíc od voleb je rozhodnuto o složení vládnoucích stran ve většině měst v České republice. V Praze se na spolupráci dohodnulo vítězné hnutí STAN a koalice SPOLU pro Prahu, stále se jim však...

2. listopadu 2026  11:46,  aktualizováno  13:37

Jak se rodil Terminátor či Avatar. Do Prahy míří velká výstava Jamese Camerona

Z turínské výstavy The Art of James Cameron

Kresby, malby, filmové rekvizity i kostýmy ze soukromého archivu Jamese Camerona představí příští rok pražský Obecní dům. Výstava The Art of James Cameron bude od 29. dubna do 3. října 2027 sledovat...

2. listopadu 2026  13:01

Po epidemii salmonelózy otevře škola v Újezdu i druhou kuchyň, čeká ji přísnější dohled

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Hygienici povolili Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy, kde vypukla v září epidemie salmonelózy, otevřít k pondělku školní kuchyň druhého stupně. Provozovatel splnil veškerá nařízená...

2. listopadu 2026  12:44

Muž se vážně popálil při práci na domě, vybuchla mu plynová kartuše

ilustrační snímek

Při výbuchu plynové kartuše se v pondělí ráno v Nymburce zranil muž, který pracoval na svém domě. Utrpěl popáleniny druhého stupně. Pacient byl při vědomí, záchranáři ho převezli na popáleninovou...

2. listopadu 2026  11:28

Frühwald umocnil sparťanské trápení. Naši důvěru splácí vrchovatě, chválil ho kouč

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...

Podruhé za sebou udržel proti fotbalistům Sparty čisté konto. Při jarní výhře 2:0, kdy soupeř hrál většinu utkání v deseti, příliš práce neměl. Zato za nedělní bezbrankovou remízu ve 13. kole Chance...

2. listopadu 2026  8:50

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

1. listopadu 2026  17:04,  aktualizováno  20:31

Ml. Boleslav - Hr. Králové 3:1. Domácí otáčeli v závěru, dvakrát se trefil Buryán

Sestřih zápasu
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Jana Buryána.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  16:01

Vlakem do Úval za 10 minut. Praha má smlouvu na moderní příměstské soupravy

Příměstská jednotka řady 471 City Elefant

Moderní soupravy, které mají v příštích letech nahradit dvoupatrové vlaky CityElefant, nabídnou rychlejší a pohodlnější cestování v okolí Prahy. Například na klíčové trase linky S1 z Masarykova...

1. listopadu 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×