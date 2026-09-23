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Výbuch ve vlašimské zbrojovce. Jeden zraněný, další člověk má potíž se sluchem

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  11:22

Sellier & Bellot ve Vlašimi | foto: ČTK

Ve vlašimské zbrojovce Sellier & Bellot se ráno ozval výbuch. Jeden člověk utrpěl středně těžké zranění, další má potíže se sluchem. Nebezpečí nehrozí, policie případ prověřuje jako pracovní úraz, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Společnost Sellier & Bellot je součástí skupiny Colt CZ. Vyrábí sportovní a lovecké náboje i ty určené pro ozbrojené složky. Řadí se mezi nejstarší zbrojařské společnosti v Česku i ve světě.

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Událost byla hlášena po 8:00. Podle policie explodovala zápalka do nábojů, zřejmě kvůli špatné manipulaci jednoho z pracovníků. Další nebezpečí nehrozí.

„V péči záchranné služby jsou dvě osoby, které byly při vědomí. Budeme to prověřovat jako pracovní úraz a zjišťovat další okolnosti,“ řekla mluvčí Suchánková.

Záchranáři měli podle mluvčí Moniky Novákové v péči jednoho pacienta se středně těžkým poraněním. Byl při vědomí a odvezli ho do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Na místě byl podle ní ještě jeden pacient, který si stěžoval na tinnitus, tedy na pískání nebo jiné zvuky v uších.

Zástupci firmy se k události zatím nevyjádřili.

Podobné nehody, s horšími následky, se ve vlašimské zbrojovce staly i dříve. V roce 2015 explodoval střelný prach ve skladu materiálu pro výrobu zápalek do nábojů. Při neštěstí zemřeli tři zaměstnanci. V roce 1967 v podniku, který se tehdy jmenoval Blanické strojírny, zabil výbuch sedm lidí, další člověk zahynul při záchranných pracích.

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