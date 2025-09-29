Za výbuch a požár skladu pyrotechniky na Berounsku kriminalisté obvinili dva muže

  13:49
Berounští kriminalisté obvinili dva muže kvůli loňskému výbuchu v areálu v Praskolesech na Berounsku. Za nedovolené ozbrojování oběma hrozí až osm let vězení, jeden z nich je obviněný také z obecného ohrožení z nedbalosti. Vyšetřování pokračuje, uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Hašení požáru v Praskolesech na Berounsku. (14. června)

foto: Archiv HZS Středočeského kraje

Hašení požáru v Praskolesech na Berounsku. (14. června)
Hašení požáru v Praskolesech na Berounsku. (14. června)
Požár pyrotechnického skladu v Praskolesech (14. června 2024)
Požár haly se zábavní pyrotechnikou v Praskolesech poblíž Hořovic (14. června...
9 fotografií

V Praskolesech hořela minulý rok v červnu výrobna a sklad pyrotechniky, způsobená škoda dosáhla podle vyšetřovatele požárů pět milionů korun. Sklad byl ve starším zemědělském areálu. Z budovy zbyly jen obvodové zdi. Co přesně vybuchlo, zatím policisté nezveřejnili.

Na obvinění upozornil web České televize. „Vyšetřování stále probíhá,“ uvedla mluvčí.

Velké požáry ve středních Čechách: vzplála výroba pyrotechniky a sklad

Hasiči na místě nalezli pyrotechniku a chemikálie. Několik hodin byli také evakuovaní obyvatelé okolních čtyř domů.

14. června 2024
