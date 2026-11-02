Nehoda se stala kolem 9. hodiny. Informovaly o ní mluvčí policie a záchranné služby.
„Máme v péči pacienta s popáleninami druhého stupně, kterého po ošetření vezeme do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na kliniku popálenin,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
|
Chodkyně na Nymbursku zemřela po střetu s náklaďákem. Šla mimo přechod
Padesátiletý muž utrpěl popáleniny v obličeji a na hrudníku. Policie nemá podezření na cizí zavinění, událost proto zůstává v kompetenci hasičů, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.