Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muž se vážně popálil při práci na domě, vybuchla mu plynová kartuše

Autor: ,
  11:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Při výbuchu plynové kartuše se v pondělí ráno v Nymburce zranil muž, který pracoval na svém domě. Utrpěl popáleniny druhého stupně. Pacient byl při vědomí, záchranáři ho převezli na popáleninovou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Nehoda se stala kolem 9. hodiny. Informovaly o ní mluvčí policie a záchranné služby.

„Máme v péči pacienta s popáleninami druhého stupně, kterého po ošetření vezeme do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na kliniku popálenin,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Chodkyně na Nymbursku zemřela po střetu s náklaďákem. Šla mimo přechod

Padesátiletý muž utrpěl popáleniny v obličeji a na hrudníku. Policie nemá podezření na cizí zavinění, událost proto zůstává v kompetenci hasičů, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo je mrtvá žena objevená na třídicí lince? Měla řadu tetování, policie žádá o pomoc

Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po totožnosti mrtvé ženy. Klíčem k...

Kriminalisté z Prahy-západ se od začátku letošního října zabývají případem úmrtí dosud neztotožněné mladé ženy. Jelikož se jim stále nedaří mrtvou identifikovat, obrací se nyní policie se žádoucí o...

Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

Premium
Dvě křesla nemohou rodiče obrátit sedáky k sobě, aby se v noci v pokoji u svých...

Děti mají ze zákona právo na neustálou přítomnost rodiče, a to i v nemocnici. Zkušenost doprovodu malých pacientů ale nemusí být příjemná, když mu zařízení neposkytne lůžko a současně zakáže využít...

Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Na dálnici D6 vybrzdil a poté napadl řidičku. Vše v autě sledovala její osmiletá dcera. Záběry z incidentu šokovaly zemi. Dotyčný řidič v rozhovoru pro TV Nova popsal, jak se podle něj událost...

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026

Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech...

Muž se vážně popálil při práci na domě, vybuchla mu plynová kartuše

ilustrační snímek

Při výbuchu plynové kartuše se v pondělí ráno v Nymburce zranil muž, který pracoval na svém domě. Utrpěl popáleniny druhého stupně. Pacient byl při vědomí, záchranáři ho převezli na popáleninovou...

2. listopadu 2026  11:28

Frühwald umocnil sparťanské trápení. Naši důvěru splácí vrchovatě, chválil ho kouč

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...

Podruhé za sebou udržel proti fotbalistům Sparty čisté konto. Při jarní výhře 2:0, kdy soupeř hrál většinu utkání v deseti, příliš práce neměl. Zato za nedělní bezbrankovou remízu ve 13. kole Chance...

2. listopadu 2026  8:50

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

1. listopadu 2026  17:04,  aktualizováno  20:31

Ml. Boleslav - Hr. Králové 3:1. Domácí otáčeli v závěru, dvakrát se trefil Buryán

Sestřih zápasu
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Jana Buryána.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  16:01

Vlakem do Úval za 10 minut. Praha má smlouvu na moderní příměstské soupravy

Příměstská jednotka řady 471 City Elefant

Moderní soupravy, které mají v příštích letech nahradit dvoupatrové vlaky CityElefant, nabídnou rychlejší a pohodlnější cestování v okolí Prahy. Například na klíčové trase linky S1 z Masarykova...

1. listopadu 2026  11:11

Jeden člověk zemřel a dva se zranili při dopravní nehodě na Benešovsku

ilustrační snímek

Při sobotní nehodě osobního auta u Jankova na Benešovsku zemřel řidič, dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Auto havarovalo do příkopu, řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel na...

1. listopadu 2026  9:25

V Kutné Hoře našli v kolejišti mrtvého člověka. Místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Nález mrtvého člověka v kolejišti poblíž nádraží v Kutné Hoře v neděli ráno zastavil železniční provoz mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provoz je omezen ve všech směrech, vlaky nejezdí ani mezi Kutnou...

1. listopadu 2026  9:11

Na Benešovsku havarovalo ultralehké letadlo, pilot nepřežil

ilustrační snímek

Při pádu ultralehkého letadla u Vranova na Benešovsku v sobotu odpoledne zemřel pilot. V letadle cestoval sám.

31. října 2026  20:11

Jablonec - Slavia 0:5, rekordní výsledek sezony, dva góly dal Suleiman

Sestřih zápasu
Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi (vlevo) slaví svůj gól s Davidem Mosesem.

Fotbalová Slavia by možná radši hrála častěji na stadionu soupeře, s nadsázkou řečeno. Po dvou domácích remízách za sebou si připsala vítězství v Jablonci, kde v rámci 13. dějství Chance Ligy vyhrála...

31. října 2026  14:11,  aktualizováno  16:38

Praha půjčí peníze soukromým středním školám, pomáhají zvýšit kapacity

Nová budova gymnázia a ekonomického lycea GAELY přidá Praze 190 míst.

Hlavní město dlouhodobě potřebuje více míst ve středních školách, než kolik v něm žije žáků. Do metropole totiž za vzděláním dojíždějí i děti ze středních Čech. Řešení nabízejí privátní vzdělávací...

31. října 2026  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pracovat s Drobným? Velká sranda i škola, líčí Vorel. Ve Spartě jsem si splnil sny

Premium
Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel zasahuje v zápase s Teplicemi.

Prošel mládežnickou akademií pražské Sparty, vyzkoušel si angažmá na Slovensku či v Pardubicích a v Českých Budějovicích se učil od legendárního Jaroslava Drobného. Na Letné se fotbalový brankář...

31. října 2026

Slavia vyrovnala střelecký rekord ligy a je v čele tabulky, Opava padla popáté v řadě

Opavský rozehrávač Jakub Šiřina mezi slávistickými obránci, David Böhm vlevo,...

Basketbalisté Slavie zvítězili v předehrávce 13. ligového kola v Opavě 121:96 a upevnili si první místo. Domácí prohráli pátý soutěžní zápas za sebou a v neúplné tabulce jsou až desátí.

30. října 2026  20:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×